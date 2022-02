Maroc: La Bourse de Casablanca termine quasiment à l'équilibre

Bourse (Casablanca) — La Bourse de Casablanca a fini la séance de lundi quasiment à l'équilibre, l'indice de toutes les valeurs, Masi, se stabilisant à 13.951,27 points (+0,01%).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a affiché, quant à lui, une petite baisse de 0,03% à 1.136,27 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a cédé 0,07% à 1.051,31 pts.

S'agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, s'est renforcé de 0,10%, à 13.002,61 pts, alors que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides, a augmenté de 0,12% à 11.732,29 pts.

Sur le plan sectoriel, 10 secteurs des 23 représentés à la cote casablancaise ont affiché grise mine, contre 10 en hausse, tandis que trois sont restés inchangés.

Le secteur "Ingénieries et biens d'équipement industriel", porté par Delattre Levivier Maroc (+5,69%) et Stroc Industrie (+1,40%), a vu son indice progresser de 3,42%, soit la plus forte hausse sectorielle de la journée.

L'indice de la "participation et promotion immobilières" a avancé de 2,02%, suivi de celui du "pétrole et gaz" (1,6%), des "Mines" (0,61%), et des "services de transport" (0,57%).

A la baisse, les indices de l'"électricité" et celui des "sociétés de portefeuilles-Holdings" (-1,36% chacun) ont accusé les plus forts replis, suivis de "société de financement et autres activités financières" (-1,11%), et "bâtiment et matériaux de construction"(-0,82%).

Le volume global des échanges des titres a dépassé les 109,71 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central et dominé par les transactions portant sur TGCC S.A (25,06 MDH), Attijariwafa Bank (22,76 MDH) et Label Vie (18,46 MDH).

La capitalisation boursière s'est chiffrée, quant à elle, à plus de 724,18 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Alliances (+5,99% à 41,55 DH), Delattre Levivier Maroc (+5,69% à 105,90 DH), Mutandis SCA (+5,05% à 262 DH), TGCC S.A (+4% à 190 DH) et Afriquia Gaz (+2,96% à 5.869 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Salafin (-2,92% à 727,10 DH), LafargeHolcim Maroc (-1,48 % à 2.256 DH), Colorado (-1,47% à 67 DH), Delta Holding (-1,40% à 31,75 DH) et Taqa Morocco (-1,36% à 1.233 DH).