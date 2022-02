Maroc: Haute Commission mixte maroco-qatarie - Doha salue le rôle de SM le Roi dans la promotion du développement, de la paix et de la stabilité en Afrique

Doha — Le Qatar a salué le rôle pionnier joué par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la consolidation des bases du développement durable en Afrique et le soutien des fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le Continent, de manière à répondre aux aspirations de ses peuples au progrès et à la prospérité.

Le procès-verbal de la 8ème session de la Haute Commission mixte maroco-qatarie, qui a été présidée lundi par le Premier ministre qatari et ministre de l'Intérieur Cheikh Khalid Bin Khalifa Al Thani, et le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné que les deux parties ont également réitéré leur attachement à l'action arabe commune, en tant que cadre idoine pour consolider les bases de la stabilité et du développement permanent dans la région arabe.

Il s'agit également de développer les modes et mécanismes de l'action arabe conformément aux évolutions économiques à l'international et sur la base d'une solidarité et d'une coopération tangibles, ainsi que de promouvoir les expériences réussies et construire ensemble l'avenir des pays arabes et ce, dans le respect de la souveraineté nationale des Etats et de leur intégrité territoriale, précise la même source, mettant l'accent sur l'importance du dialogue comme moyen pour résoudre les conflits arabes.

Lors de cette réunion, la partie marocaine a salué l'organisation pour la première fois au Qatar des élections des membres du Conseil de la Choura, estimant que cette étape importante est en phase avec les choix constitutionnels de l'État du Qatar, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère dans le processus de développement mené par l'Émir Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, avec sagesse et perspicacité.

Par ailleurs, la Commission a loué les progrès importants réalisés dans le cadre du partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, appelant à accélérer le développement de son cadre institutionnel et de ses mécanismes.

La délégation marocaine, qui a pris part à cette rencontre, comprend le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, ainsi que l'ambassadeur du Royaume à Doha, Mohamed Setri.