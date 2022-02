Afrique: CAN 2021 - " On l'a fait pour les 16 millions de sénégalais " Pape Gueye à propos du sacre du Sénégal

Sacré champion d'Afrique avec le Sénégal, Pape Gueye est revenu sur cette première étoile décrochée par les Lions de la Teranga au micro de Canal +.

Décisif et impressionnant de par son engagement tout au long de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun, le jeune milieu de terrain d'Olympique de Marseille a qualifié le sacre historique des Lions comme le plus beau jour de sa vie.

" On attendait que ça. On savait que ça allait être un match compliqué mais on a bien joué devant. On l'a fait pour les 16 millions de sénégalais. On s'attendait à un match compliqué, on s'est préparé en conséquence. Nous sommes champions d'Afrique et c'est le plus beau jour de ma vie. Merci à tous les sénégalais qui nous ont supporté ", a laissé entendre le natif de Montreuil (France).

En rappel, Pape Gueye à la CAN 2021 c'est 6 matchs disputés sur 7. Deux fois titulaire, 257 minutes jouées pour 2 cartons jaunes. Malgré qu'il soit décisif dans le système de jeu des Sénégalais, il n'a malheureusement pas réussi à marquer de buts ni à délivrer de passes décisives.