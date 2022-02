Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - La lecture spirituelle de Justine Ouédraogo

L'Association Amour divin qui prône la spiritualité en lieu et place de la religion a animé le lundi 7 février 2022 une conférence de presse à Ouagadougou pour affirmer sa foi au Ten-peelem ou la justice de la terre pour la résolution des problèmes du pays. Selon Justine Ouédraogo qui ne croit en aucune religion, les nouvelles autorités ont 6 mois pour réussir ou échouer dans la lutte contre le terrorisme.

" Après les soixante-deux semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation ; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande ; le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. " C'est à travers ce passage biblique de Daniel 9 V 26 que la présidente de l'Association Amour divin, Justine Ouédraogo, a expliqué la situation actuelle du Burkina même si elle n'est pas de la religion chrétienne.

Selon elle, le dévastateur dans le passage est considéré comme le terrorisme car dit-elle le mode d'action du terrorisme consiste à détruire les symboles de l'Etat qui est la ville dans le passage cité et ceux de la religion (le sanctuaire). Pour elle, le terrorisme n'est que la résultante de l'incivisme, de l'intégrisme et de l'extrémisme violent.

Le terrorisme, déduit-elle, a une mission divine et consiste, à l'en croire, en la fermeture des lieux de prière d'où le passage " il fera cesser le sacrifice et l'offrande ". Pour la première responsable de l'association, il s'agira dans notre contexte de faire cesser les différentes formes de culte commun et le culte qui sera prôné en lieu et place est celui individuel où " chacun priera Dieu dans le temple intérieur de son cœur ". C'est pour cela, à l'en croire que Dieu a suscité une force qu'est le terrorisme pour contraindre à la fermeture des lieux de prières. " Ça veut dire de gré on devait fermer mais comme on ne le fait pas, on le fera de force ", a-t-elle relevé. Par ailleurs, il est écrit dans le passage : " Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre ", cela signifie, selon la principale animatrice de la conférence de presse, que " lorsque les lieux de culte fermeront, le terrorisme prendra fin ".

Heureusement, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), à l'entendre arrive à point nommé, pour la restauration de notre intégrité perdue. Cependant, " Il s'agit de notre dernière chance ", prévient Mme Ouédraogo. Le MPSR a 6 mois pour déjouer la prescription biblique à propos du dévastateur. Pour ce faire, l'heure n'est plus à la complaisance selon les conférenciers. " Il faut être rigoureux, mettre les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Qu'ils se mettent dès maintenant au travail ". La mission divine du MPSR consistera à faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés et expier l'iniquité et amener la justice éternelle.

Ces 6 mois de délai viennent, selon Justine Ouédraogo, de ce passage. " Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande ". " A cette époque on déterminait les temps par des semaines, mais aujourd'hui nous déterminons nos temps par des années. Une semaine pour nous c'est une année et la moitié c'est 6 mois. ", a-t-elle expliqué. Pour elle, si le MPSR arrive à faire cesser le sacrifice et l'offrande, ça veut dire qu'il a eu le dessus. " Après les 6 mois si ce n'est pas nous qui vainquons le terrorisme c'est cela qui nous vaincra ", a-t-elle dit.

L'Association Amour divin est née officiellement en 2011, sous le récépissé n°2011-1270/MATDS/SG/DGLPAP/DAOSOC du 4 novembre 2011. Elle connaît une léthargie dans son fonctionnement du fait de la nouveauté de ce qu'elle prône : la spiritualité en lieu et place de la religion. Elle renait sous le récépissé n°000001157101 du 31 août 2021. Elle est un cadre d'échanges regroupant des personnes de tout bord religieux et/ ou spirituel afin de prôner la tolérance, l'intégrité et l'amour du prochain.