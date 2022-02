Burkina Faso: Situation nationale - Des OSC suggèrent la mise en place de tribunaux populaires

Le Mouvement des organisations de la société civile pour une réelle transition (MOSCT) a organisé une conférence de presse le lundi 7 février 2022 à Ouagadougou. L'objectif est de prendre acte de l'avènement du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration.

" Les récents évènements ont montré une fois de plus la maturité de notre peuple à travers les Forces de défense et de sécurité (FDS). Le Burkina Faso qui était autrefois connu pour son intégrité et sa paix dans la sous-région a perdu aujourd'hui une partie de ses valeurs. Devant cette histoire de notre chère patrie, nous devons sortir de notre léthargie et accompagner le MPSR dans sa nouvelle dynamique de refondation et de sauvegarde de notre nation.

Prenant notre responsabilité suite à la démission de l'ex-président, nous avons l'obligation d'accompagner le MPSR dans l'émancipation économique, politique, culturelle et sociale de nos populations surtout celle du monde rural. C'est pourquoi, à partir de l'avènement du MPSR, nous avons décidé de créer un cadre pour les accompagner dans leurs actions ", a déclaré Hamado Ouédraogo et ses camarades. Et de poursuivre " Au plan éducatif, nous assistons impuissamment à la fermeture de plusieurs établissements scolaires dans les zones sous menaces terroristes, compromettant ainsi l'avenir de plusieurs milliers d'enfants.

Sur le plan politique, à force de populisme à outrance, le gouvernement avait affiché une incapacité à prendre courageusement la décision d'aller vers une réconciliation nationale véritable.

Au plan judiciaire, pour les crimes de sang, économiques et fonciers, nous proposons aux nouvelles autorités la mise en place des tribunaux populaires dans le but de traiter tous dossiers pour une réconciliation sincère et acceptée de tous les Burkinabè. Suspendre les activités des promoteurs immobiliers afin de voir clair dans les différentes malversations du foncier.

Sur le plan économique, continuer dans l'opération mains propres qui permettra de mettre la main sur les détournements des deniers publics et de rapatrier les fonds détournés.

Sur le plan sécuritaire, il faut armer les populations à travers les autorisations de port d'arme surtout à tous les fonctionnaires et nous verrons que la peur va changer de camp ", a-t-il poursuivi. Ainsi, les conférenciers proposent : la sécurisation du territoire national afin que les milliers de déplacés internes puissent reprendre leur vie normale ; pas d'élections tant que le territoire n'est pas libéré totalement, la révision de la coopération bilatérale avec les amis et partenaires. Des pays comme la Turquie et la Chine Taïwan sont les bienvenus pour nous équiper à faire face à l'insécurité. Ils proposent en outre la révision de la réforme agraire et foncière à travers un fichier électronique du foncier et l'interdiction de la vente des parcelles nues.