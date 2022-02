Afrique: CAN 2023 / Danho Paulin ( ministre ivoirien chargé des sports) - "Nous prenons le flambeau de la sagesse, de la fraternité"

Le ministre de la Promotion des Sports et du développement de l'Économie Sportive, Danho Paulin a été reçu, le vendredi 4 février 2022 à Yaoundé en audience par le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation Physique, Mouelle Kombi Narcisse dans le cadre de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien chargé des sports dit être venu prendre le flambeau de la sagesse, de la fraternité pour une CAN 2023 au bénéfice de la jeunesse africaine.

Avant de réceptionner le flambeau de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN ) 2023, lors de la finale de la 33ème édition de la CAN 2021 au Cameroun, le ministre Danho Paulin, accompagné du président du COCAN 2023, François Albert Amichia a exprimé sa gratitude au gouvernement Camerounais pour l'hospitalité et surtout pour l'accompagnement dans le cadre de la mission d'immersion des membres du COCAN 2023 au Cameroun.

" Nous sommes venus exprimer notre gratitude au peuple Camerounais pour l'accueil exceptionnel ( ... ) Nous sommes venus dire merci au ministre - Président du COCAN Camerounais qui a pris toutes les dispositions nécessaires pour que nous ouvrions le seul village CAN à Douala. Le président du COCAN a permis une immersion de nos collaborateurs pour le renforcement de leurs capacités; pour apprendre des difficultés observées dans l'organisation de la CAN 2021 pour que la CAN en Côte d'Ivoire soit enrichie de l'expérience camerounaise. Nous prenons le flambeau de la sagesse, de la fraternité, le flambeau du rayonnement d'une CAN au bénéfice de la jeunesse africaine. Nous repartons avec un flambeau qui est le symbole de l'expérience et de l'expertise ", a exprimé Danho Paulin au terme de l'audience.

Le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation Physique, Mouelle Kombi Narcisse s'est réjoui de ce que la Côte d'Ivoire en immersion ait appris de l'expérience camerounaise en matière d'organisation de la CAN.