Cote d'Ivoire: INP-HB - Un certificat de spécialisation " prospective management " lancé

Un certificat de spécialisation " prospective management " sera délivré par l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) de Yamoussoukro. Cette formation a été lancée, le lundi 7 février 2022, à l'antenne de l'institut à Cocody-Danga.

Cette formation qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération avec les trois ministères en charge de l'enseignement en Côte d'Ivoire et le conservatoire des arts et métiers de Paris, porte notamment sur la formation académique et professionnelle en prospective, a développé le directeur général adjoint de l'Inp-HB, Georges Loum. Ajoutant que cette formation pour l'obtention de ce certificat s'étend sur six mois avec des séances en présentiel et en virtuel, le tout sanctionné par la présentation d'un "mini-mémoire".

La première promotion est composée de onze auditeurs issus de l'administration publique. Ils finiront leur formation le 16 juillet 2022. Ainsi, ce certificat apporte les compétences nécessaires à l'anticipation, à l'innovation, à l'animation des organisations, avec l'esprit et la rigueur de la méthode prospective, afin de permettre aux dirigeants des organisations d'être les acteurs des changements et améliorations souhaités et adaptés aux contextes socio-économiques du moment.

La prospective a donc pour objectif de " se préparer suffisamment en avance sur ce qu'il pourrait se passer et essayer d'anticiper. L'idée est d'être proactif et provoquer des changements souhaités ", a expliqué le professeur au conservatoire national des arts et métiers de Paris, Philippe Durance.