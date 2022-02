Cote d'Ivoire: Visite de courtoisie - Le chef d'état-major des armées françaises échange avec son homologue ivoirien

En visite en Côte d'Ivoire, le général d'armées, Thierry Burkhard, le chef d'état-major des armées (Cema) françaises a rendu visite, le lundi 7 février 2022, au général de corps d'armées, Lassina Doumbia, le chef d'état-major général des armées ivoiriennes.

A sa sortie d'audience, le chef d'état-major des armées françaises a exprimé sa joie d'être en terre ivoirienne eu égard à l'amitié et à la fraternité d'arme qui existent entre les deux armées. " Nous sommes aujourd'hui engagés ensemble dans la lutte contre le terrorisme. Et pour moi, il était naturellement important que je vienne faire le point sur le partenariat et sur la manière de continuer à progresser ", a déclaré le général d'armées, Thierry Burkhard.

Pour lui donc, cette rencontre était très importante. " Je constate que les choses vont bien et on est aussi impatient de voir comment on va continuer à se développer ", a conclu le chef d'état-major des armées françaises.