Congo-Kinshasa: Lutte contre la Covid-19 - Les stars du gospel s'impliquent dans la campagne pour le vaccin

Le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques MBUNGANI a reçu une délégation de membres de l'Association des Musiciens Chrétiens du Congo (AMCC), le samedi 5 février 2022, en son cabinet de travail, à l'hôtel gouvernement. L'échange a porté essentiellement sur la mise en œuvre d'un projet communautaire dans le cadre de la campagne de sensibilisation en faveur de la vaccination contre la COVID-19 en RDC.

Conduit par le Président de l'Asbl "Artiste en danger" Shaka KONGO, cet échantillon de musiciens chrétiens était composé de Micheline SHABANI, les Kunda Sister et Thomas LOKOFE.

" Son Excellence, le ministre de la Santé nous a convié dans son cabinet du travail pour partager un projet qui a été initié par l'Artiste en danger avec notre bien aimé Shaka Kongo, dans le cadre de la campagne de sensibilisation en faveur du vaccin. Il nous a expliqué et nous avons compris la vision du Ministère qui mérité notre accompagnement. Nous sommes à la fois, scientifiques et spirituels. Notre apport sera dans notre domaine de musique", a signifié Micheline SHABANI.

Toutes ces figures emblématiques du gospel congolais décident de rejoindre le combat pour sensibiliser la communauté chrétienne qui est majoritaire dans la société.

En RDC, la majorité dans la population ne croit pas à l'existence de Coronavirus à cause de l'ignorance. Alors que le virus circule avec une vitesse incroyable et a déjà donné la mort à plusieurs personnes à Kinshasa et dans les provinces.

En effet, le Ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention trouve important que les artistes et autres célébrités adhèrent à la campagne de vaccination qui est la meilleure alternative pour se protéger et sauver les Congolais. Le ministre MBUNGANI et son cabinet se préparent pour un grand projet artistique qui va réunir les musiciens populaires et chrétiens dans le cadre de la sensibilisation pour le vaccin.

Ce projet consiste à réaliser une chanson pour soutenir la campagne afin de sensibiliser la population pour accepter l'existence de la Covid -19 et la pousser à se faire vacciner comme cela se fait ailleurs.

Dr Jean-Jacques Mbungani a encouragé l'initiative des artistes musiciens et a salué leur accompagnement dans la campagne contre le Coronavirus, à travers la musique. L'objectif est de communiquer davantage pour que la population adhère au vaccin.

Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention ne ménage aucun pour améliorer l'accès, l'utilisation des vaccins contre la Covid-19 et la sensibilisation sur les mesures barrières, seuls moyens permettant de lutter efficacement contre cette pandémie.