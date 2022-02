Congo-Kinshasa: FDNT - Rétro sur les activités réalisées en 2021 dans les volets éducation et santé

Dans le souci d'aider la population congolaise et de porter main forte au Chef de l'Etat dans le secteur de l'éducation et de la santé, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a, au cours de l'année 2021 qui vient de s'achever, posé des actions concrètes au profit des fils et filles de la République démocratique du Congo.

La Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi a effectué des tournées à Kinshasa et dans d'autres provinces de la RDC pour sensibiliser sur la bourse Excellentia afin d'atteindre 1.000 boursiers en 10 ans, tel est l'objectif de l'épouse du Chef de l'Etat.

Au total, 1 millions d'élèves finalistes bleus et blancs ont été sensibilisés sur la bourse à travers la République : Kwilu, Kwango, Mai- Ndombe, Tshopo, Bas-Uélé, Haute-Uélé, Ituri, Bunia et Kinshasa. Aussi, elle a doté les centres hospitaliers des kits et des médicaments.

Parlant du programme Excellentia qui est déjà à sa troisième édition, en 2021, 69 lauréats de l'Examen d'Etat ont bénéficié des bourses d'études Excellentia, soit 57 pour la deuxième édition pour les meilleurs lauréats de 2019-2020 et 12 de la Troisième édition pour ceux de l'année 2020-2021. Ce lot de boursiers est reparti comme suit: 29 boursiers internationaux: 19 en France, 5 au Maroc, 5 aux Etats-Unis et 38 inscrits dans les universités locales. Au total, le programme Excellentia, sur ses trois éditions, compte 183 boursiers : 33 en France, 5 au Maroc, 5 aux USA et 140 locaux. A part cela, Excellentia c'est aussi les bourses post universitaires. En partenariat avec la Fondation Merck, 40 médecins ont bénéficié des bourses en diabétologie.

Du côté du secteur de la santé, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, à travers le volet santé publique qui est l'un des quatre piliers de la Fondation, a fait de la sensibilisation, la prévention, le dépistage ainsi que la prise en charge des personnes souffrant de la drépanocytose son cheval de bataille, allant du fait que la RDC est le 3ème pays au monde le plus touché par la maladie par manque de l'information.

En 2021, la FDNT a initié des activités telles que les formations médicales pour les drépanocytaires qui, ensuite, bénéficient du soutien de la fondation en médicaments, poches de sang et autres matériels à l'instar du Centre Mabanga à Yolo dans la commune de Kalamu qui est plus reconnu dans le traitement et prise en charge des personnes drépanocytaires.

Un partenariat dans ce sens est conclu avec les cliniques Universitaires et le centre hospitalier Monkole dont 49 drépanocytaires sont directement pris en charge par la fondation. Du point de vue sensibilisation, elle a été faite dans des écoles et des églises, particulièrement chez les jeunes. 25.000 jeunes et 3000 couples ont été sensibilisés et 200 poches de sang collectées.

Comme soulevé si haut, les structures sanitaires et personnel soignant n'ont pas été oublié par la présidente de la Fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi. Soucieuse du bien-être des populations, particulièrement des femmes et enfants vulnérables à Isiro, Kisangani, Buta, Ituri, Masimanimba, Kenge, Goma et Kinshasa, des équipements pour les services de maternités et pédiatrie : médicaments, vivres et non-vivres ont constitué le don de la Fondation. Aussi des factures pour des personnes bloquées à l'hôpital par manque de moyens ont été payées.

Pour une prise en charge des femmes souffrant de fustile obstétricale, des matériels et kits chirurgicaux ont été remis aux structures de santé.