Afrique: Sadio Mané à Mohamed Salah - "Tu restes un grand joueur, j'ai beaucoup de respects pour toi"

"Je lui ai dit qu'il reste un très grand joueur avec qui je partage le même club. J'ai beaucoup de respects pour lui, il a tout donné pour son pays", a déclaré le capitaine des Lions de la Teranga, Sadio Mané à son coéquipier de Liverpool, le capitaine des Pharaons, Mohamed Salah, au micro de beIN Sports, après le sacre de son pays, à la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2021.

Pour Sadio Mané, le fait que l'Egypte n'a pas gagné cette CAN cela ne veut pas dire que c'est fini pour Salah. Il y a d'autres échéances qui arrivent, notamment la CAN 2023. L'Egypte dit-il, a une équipe jeune. Peut-être qu'ils vont gagner la CAN en Côte d'Ivoire en 2023, a prophétisé l'attaquant des Lions de la Teranga.

Le geste de Mané, ça a été l'une des belles images de cette finale Sénégal-Egypte (0-0/4-2 tab), dimanche au Stade d'Olembé, à Yaoundé. Aussitôt après le dernier tir des Sénégalais, qu'il a lui-même tiré, Sadio Mané a rapidement couru vers Salah pour l'embrasser. Il l'a pris par l'épaule et lui a adressé ces quelques mots de réconfort. Une attitude particulièrement de Mané qui démontre ainsi qu'il n'en veut pas aux Pharaons. Rappelons que les deux hommes : Mané et Salah seront à nouveau en opposition Sénégal-Egypte à l'occasion des barrages pour la Coupe du monde 2022 fin mars.

Auteur de trois buts et de deux passes décisives, l'attaquant a failli être le héros malheureux de la finale avec ce penalty manqué d'entrée de jeu. Mais l'histoire a basculé de son côté.

Vincent Aboubakar, meilleur buteur

Le capitaine du Cameroun a été intenable durant cette CAN, ne restant muet que face à l'Egypte en demi-finale. Vincent Aboubakar a marqué 8 buts, dont trois doublés face au Burkina Faso à deux reprises et face à l'Éthiopie. L'attaquant a fait mieux que le Sud-Africain Benny McCarthy et l'Égyptien Hossam Hassan, qui avaient marqué 7 buts lors de la CAN 1998. Aboubakar est le deuxième meilleur buteur de l'histoire sur une seule et même CAN après le Congolais Ndaye Mulamba et ses 9 buts en 1974. Il égale l'Ivoirien Laurent Pokou, auteur de 8 buts lors de la CAN 1970.