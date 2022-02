Sénégal/Egypte: Matar Ba - "J'avais un bon pressentiment à propos de l'Egypte"

Yaoundé — Le ministre des Sports, Matar Ba, réagissant après le sacre des Lions à la CAN 2021, a déclaré avoir eu un bon pressentiment lorsqu'il a su que l'Egypte allait être l'adversaire du Sénégal en finale.

"En sport, il y a aussi une part d'incertitudes, mais avec la qualification de l'équipe égyptienne en finale, je me suis dit que Dieu avait certainement décidé que [ça allait être] notre tour de gagner cette Coupe d'Afrique des nations", a-t-il dit.

Il a rappelé les circonstances particulières dans lesquelles avait été préparé en 2014 le match contre les Pharaons d'Egypte, en perspective de la CAN 2015.

"Le 23 juillet 2014, quelques semaines après ma nomination, nous avions fait une descente au stade Léopold- Sédar-Senghor, où il n'y avait ni toiture ni gazon, et il fallait gagner le pari de rendre la pelouse fonctionnelle pour recevoir l'Egypte en éliminatoire de la CAN contre l'Egypte", s'est souvenu Matar Ba.

"J'avais dit que le Sénégal [allait] recevoir sur son stade fétiche et nous nous [étions] retroussés les manches pour qu'au mois de septembre de la même année, nous puissions recevoir les Pharaons", a-t-il expliqué.

Il a rappelé que les responsables concernés avaient travaillé pour fixer la toiture et avoir une pelouse convenable en septembre de la même année.

"Nous avions gagné 2-0 ce match et quelques semaines après, le Sénégal est allé gagner encore en Egypte (1-0) pour valider sa qualification à la CAN 2015", a-t-il indiqué.

Six ans plus tard, le Sénégal a présenté à la CAN 2021 "une équipe aguerrie qui a tout raflé en plus du sacre continental", a souligné Matar Bâ, rappelant qu'à côté du titre, les Lions ont aussi remporté le trophée du fair-play.

"C'est une prouesse extraordinaire d'avoir réussi à respecter son engagement auprès du peuple et de son chef d'Etat à qui on avait promis ce titre", a magnifié Matar Ba, félicitant les joueurs, l'entraîneur et la Fédération sénégalaise de football.

"Je tiens aussi à féliciter l'ensemble des agents du ministère des Sports qui ont œuvré en partenariat pour réussir ce pari", a-t-il ajouté, tout en rendant grâce à Dieu.

Après ce sacre, le Sénégal aura selon lui le temps de préparer convenablement les matchs éliminatoires de la Coupe du monde contre l'Egypte.

"L'objectif, c'est de retourner en coupe du monde et rien ne sera laissé au hasard, mais, en attendant, fêtons ce sacre", a-t-il lancé.