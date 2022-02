Afrique Centrale: La CIRGL et le Kenya signent un accord de siège visant à renforcer la participation significative des jeunes

communiqué de presse

La Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) et le gouvernement de la République du Kenya ont signé un Accord de Siege du Secrétariat du Forum Régional Des Jeunes de la CIRGL, le 31 janvier 2022, à Nairobi, au Kenya. La CIRGL était représentée par l'Ambassadeur João Samuel Caholo, Secrétaire Exécutif, tandis que l'Ambassadeur Raychelle Omamo, SC, EGH, Ministre des Affaires Etrangères, a signé l'Accord au nom du gouvernement de la République du Kenya.

L'accord de siège intervient alors que le Président de la République du Kenya, S.E. le Président Uhuru Kenyatta, a offert d'accueillir le Secrétariat du Forum des Jeunes de la Région et de prendre en charge le coût initial de son établissement lors du Sommet spécial de la CIRGL qui s'est tenu à Nairobi le 24 juillet 2014. Ainsi, l'accord prévoit une réglementation de l'établissement et du fonctionnement du Forum régional des jeunes et de ses relations avec la République du Kenya.

Les Chefs d'État et de Gouvernement de la CIRGL ont approuvé la création du Forum Régional des Jeunes pour promouvoir les intérêts des jeunes aux niveaux national, régional et mondial. Cet Accord garantit en outre que les jeunes ne sont pas seulement impliqués mais qu'ils participent activement à tous les processus politiques et à toutes les prises de décision qui les concernent et qui concernent la région dans son ensemble. Il renforcera également le rôle des jeunes dans la prévention et la résolution des conflits, de la violence et de l'extrémisme, ce qui est essentiel pour construire une paix et un développement durables pour tous les habitants de la région des Grands Lacs. En outre, il stimulera l'échange d'idées, la mise en réseau et les interactions entre les jeunes de la région et des États membres. Plus important encore, l'Accord de siège contribuera énormément à la réalisation du Pacte de Sécurité, Stabilité et Développement signé en 2006 par les Chefs d'État de la Région des Grands Lacs.

CIRGL, Directeur, Démocratie et Bonne Gouvernance