Madagascar: Diana / Nuit des idées - Antsiranana Discussions et échanges animent l'Alliance française

De la danse, des échanges d'idées, des rencontres pleines d'humour, d'amour et de surprises ont animé le hall de l'Alliance française d'Antsiranana le jeudi 3 février dernier. Les invités s'en sont donné à cœur joie pour présenter à l'assistance leurs acquis et leurs expériences.

Une parenthèse enchantée qui illumine le début de l'année dans un centre culturel qui essaie de réanimer les activités culturelles malgré la crise sanitaire. L'Alliance française de Diégo, par le biais de la " Nuit des idées " a rassemblé toutes et tous autour du culturel. D'ailleurs, l'événement s'est placé au cœur d'une culture de qualité, touchant un vaste public d'étudiants, d'enseignants, et des personnes de tous les âges et de tous les horizons. La " Nuit des idées ", créée il y a huit ans par l'Institut français, a pris racine au fil des ans, et a fait la part belle aux compagnies émergentes et aux créations.

Un événement d'une ampleur internationale qui a pour ambition de conscientiser les citoyens du monde autour d'une thématique précise. En effet, cette année, le thème est de reconstruire ensemble. Comme tous les centres culturels français et les instituts français sur cette planète, l'Alliance française de Diégo Suarez a organisé une " Nuit des idées " à sa manière. Artisans, artistes, historiens ont animé les salles de ce plus grand centre culturel de la ville du Pain de Sucre. Action culturelle, la " Nuit des idées " est une manifestation proposée dans une démarche d'éducation populaire, faite de relations humaines avec une volonté de favoriser les rencontres avec les artistes professionnels, les érudits de la ville et les habitants.

Sous un autre angle, cette manifestation culturelle affiche sa volonté de promouvoir le mélange des genres artistiques. Réunies autour d'une même ouverture d'esprit, toutes les activités proposées sont imaginées dans le but de donner à chacun un moyen de s'épanouir et de s'exprimer. Dans un cadre chaleureux, l'assistance a assisté à des ateliers créatifs pour essaimer les bonnes pratiques et les spectacles pour se divertir et gamberger, les balades à thèmes pour découvrir des idées, les animations pour les enfants, et les expositions pour s'émerveiller. Art de la rue, jeune public, danse mais aussi conférences et séances de lecture étaient au menu.