Madagascar: Mananjary - Manakara - Andry Rajoelina exige un inventaire des dégâts cycloniques

Au lendemain du passage du cyclone Batsirai dans la Grande île, le président Andry Rajoelina a effectué une visite des districts les plus touchés au niveau de la région Vatovavy et Fitovinany pour évaluer les dégâts et constater de visu les réalités sur le terrain et les véritables impacts sur le quotidien de la population, mais aussi et surtout pour exprimer son soutien et encouragement.

Hier, le Chef de l'État a ouvert sa descente par la visite du Centre Hospitalier de Référence Régionale de Mananjary, complètement ravagé par le cyclone Batsirai. 90% des infrastructures de cet établissement sont détruites.

Aucun service n'a été épargné. La radiologie, la maternité, la salle d'accouchement, le bloc opératoire, la salle de garde et les logements du personnel sont ravagés et complètement inondés. Les responsables ont pris la décision d'évacuer l'hôpital. Seuls les patients nécessitant des petites chirurgies, ainsi que quelques femmes enceintes dont la date d'accouchement est proche, ont été retenus. La toiture de l'hôpital a complètement été emportée par les vents violents et toutes les chambres sont encore sous les eaux. Le cyclone Batsirai a même emporté les documents au niveau du centre de vaccination et les dossiers des patients. Tout en exprimant son soutien à la population de Mananjary, le président Andry Rajoelina a donné une instruction ferme au ministre de la Santé qui a accompagné le couple présidentiel lors de cette descente, mais aussi au gouverneur et les autorités locales, afin de proposer des solutions à court terme. Pour le long terme, le Chef de l'État a annoncé la construction d'un hôpital manarapenitra à Mananjary.

Initiative. Une descente dans le quartier de Masindrano, complètement dévasté par le cyclone, a ensuite eu lieu. Ce quartier compte un millier de sinistrés et toutes les maisons, ou enfin presque, se trouvent inondées. Le Chef de l'État a exprimé sa compassion envers la population locale et a annoncé que tous les ménages sans exception bénéficieront de "vatsy tsinjo". Il n'a pas manqué de saluer l'initiative d'une famille disposant d'un groupe électrogène et qui accueille tous les habitants du quartier de Masindrano chez elle et les autorise à charger leurs téléphones. À noter que jusqu'ici, l'électricité est coupée à Mananjary. D'ailleurs, tout au long de sa visite, le Chef de l'État n'a eu de cesse de lancer un appel à la solidarité et à l'entraide à l'endroit de la population. " C'est dans ces moments difficiles que nous devons nous donner la main et faire preuve de Fihavanana ", a-t-il martelé.

Le couple présidentiel a fait un détour au marché de Mananjary suite aux doléances de la population sur la hausse excessive des prix des produits de première nécessité, surtout le riz. Une coupure au niveau de l'axe de route à Ranomafana empêche l'acheminement des produits et provoque cette hausse. Le président a alors promis que des camions transportant des vivres et des carburants vont venir. Il a donné des consignes au ministre des Travaux publics pour accélérer les travaux de réhabilitation des axes routiers qui ont été endommagés. Le président a appelé tout un chacun à participer à la reconstruction de Mananjary. Concernant la coupure de l'électricité, il a annoncé l'arrivée de techniciens pour renforcer l'équipe qui est déjà à l'œuvre.

Rempli d'espoir. Après Mananjary, le couple présidentiel a mis le cap sur Manakara qui fut le plus affecté dans la région Fitovinany. La population locale était remplie d'espoir à l'accueil du président et son épouse au Lycée Paul Sileny. Quatre fokontany ont été gravement touchés par le passage du cyclone Batsirai. Le district compte 8 000 sinistrés ainsi que de nombreuses habitations ravagées. Le président de la République a réitéré son message de soutien et de réconfort à l'endroit de la population locale, tout en présentant ses condoléances aux familles endeuillées qui ont perdu des proches. Durant cette visite, le Chef de l'État a ordonné qu'un inventaire de tous les dégâts soit effectué dans les plus brefs délais. À l'instar de Mananjary, les sinistrés de Manakara bénéficieront tous d'aides de l'État à travers les "vatsy tsinjo".

Le président et son épouse Mialy Rajoelina ont aussi visité le site abritant les éléments métalliques complets destinés à la mise en place de la superstructure qui permettra de remettre sur pied le pont Manakarabe. Un chantier qui s'inscrit parmi les "velirano" présidentiels. Les travaux vont être achevés d'ici trois mois, a annoncé le Chef de l'État. En effet, selon ses dires, l'inauguration de ce pont aura lieu au mois de mars prochain. Dans le cadre de la célébration de la journée de la Femme, le 8 mars. Actuellement, tous les matériels nécessaires à la reconstruction de ce pont sont déjà sur place.