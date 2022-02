Madagascar: Programme Fihariana - Une série de formations au profit des jeunes entrepreneurs financée

Outre l'accompagnement financier des jeunes entrepreneurs, des agripreneurs et des micro-entrepreneurs, le programme Fihariana leur octroie une série de formations avec l'appui de ses différents partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux. Ces formations correspondent à leurs besoins spécifiques leur permettant de développer leurs propres activités.

On peut citer, entre autres, la formation sur l'éducation financière, la culture managériale et l'esprit d'entreprendre. En outre, dix modules de formation seront prodigués en faveur des entreprises en phase de croissance, suite au sondage effectué auprès des bénéficiaires. Cela concerne notamment la maîtrise de la comptabilité simplifiée, la gestion des stocks, le marketing et la communication, la gestion financière, le développement d'un plan d'affaires, le développement personnel, la stratégie commerciale et de vente et la gestion des ressources humaines.

L'accompagnement des différentes tailles d'entreprises en matière de professionnalisation et d'industrialisation n'est pas en reste. Le programme Fihariana s'engage à suivre de près les dossiers de demande de financement de tout soumissionnaire tout en l'accompagnant jusqu'à l'obtention de financement et au démarrage de ses activités. Il s'agit d'un accompagnement personnalisé, a-t-on conclu.