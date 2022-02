Sénégal: Demba Diop Sy, Maire de Tivaouane - Un artisan du développement au service de la Hadara Malikiya

L'expert-comptable Demba Diop Sy, vainqueur des élections municipales dans la commune de Tivaouane, compte apporter de grandes mutations dans la gestion municipale. Pour avoir toujours été au service de Tivaouane et de la " Hadara Malikiya ", l'opérateur économique de grande renommée couvée par feu Serigne Mansour Sy " Borom Daaradji " (Rta) qui a substitué le nom patronymique de ce self-made man et par Serigne Abdoul Aziz Sy " Al Amin " Rta, sous la dictée et la bénédiction de l'actuel Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, compte mener la Cité de Seydi El Hadj Malick Sy Rta vers le progrès.

L'honorable député Demba Diop Sy, candidat de la coalition " Convergence patriotique pour la justice et l'équité/Nay leer " (Cpje), nouveau maire de Tivaouane, a décliné un programme ambitieux de développement municipal. L'objectif visé étant la promotion de la bonne gouvernance, la transparence et l'innovation managériale dans tous les actes de gestion. Le nouvel édile de la ville sainte compte doter les services techniques communaux en moyens humains et matériels conséquents pour une gestion efficiente de l'administration municipale, du service de l'État Civil, de la voirie, et des recettes municipales. Pour une bonne politique de recouvrement fiscal, il envisage de dématérialiser les procédures, digitaliser l'administration et la gestion de la commune. Dans un souci de transparence et dans une démarche inclusive et participative, les consultations citoyennes seront aussi systématisées avec une implication citoyenne accrue des populations. Pour redynamiser et renforcer la vie associative locale et le Conseil Communal de la Jeunesse, il a annoncé la création d'un Conseil consultatif communal.

Des ambassadeurs itinérants de la ville

La participation des acteurs économiques et culturels de la commune aux foires et grands salons commerciaux internationaux sont aussi au menu de son programme. A travers la trilogie Tivaouane ville " sainte-verte-lumière", Demba Diop Sy ambitionne de faire de la ville de Seydi El Hadj Malick Sy une ville verte où jailliront le savoir et la lumière de la sainteté. En outre, un Crédit Municipal va être créé et des partenariats multiformes avec les grandes entreprises et industries pourvoyeuses de richesses et d'emplois. L'administrateur de sociétés, qui s'est fait un nom dans le monde des affaires, fort d'un carnet d'adresses très fourni veut aussi instituer une politique de coopération décentralisée à travers des jumelages avec les grandes villes arabes, européennes et américaines.

A cet effet, des ambassadeurs itinérants de la ville sainte seront désignés dans leurs régions d'accueil partout dans le monde et un conseil des ressortissants de Tivaouane de la diaspora mis en place. Il compte s'investir pour l'organisation du sommet de l'association des villes religieuses à Tivaouane, capitale de la Tidjanya au Sénégal pour en faire l'une des plus développées du Sénégal.

Entre autres changements majeurs, Demba Diop Sy annonce la construction d'un lycée technique et un centre de formation professionnelle dédiés aux mines pour l'essor économique de Tivaouane qui regorge d'énormes richesses minières et qui sera un vivier pour les jeunes pour acquérir les compétences nécessaires adaptées aux besoins en main d'œuvre des entreprises minières locales. Il envisage aussi renforcer l'institut islamique El hadji Malick Sy en moyens et en infrastructures en plus de la construction d'un Centre de formation polyvalente, celle d'un Centre de formation agricole et celle d'un centre d'incubation en entrepreneuriat sans oublier la promotion des startups et de l'économie numérique.

Pour amélioration des conditions de vie des populations, il compte relever le plateau médical, réhabiliter les structures sanitaires existantes et renforcer leurs plateaux techniques et les Comités de développement sanitaire. Il propose en outre la construction des nouveaux postes de santé dans les nouveaux quartiers, faciliter l'accès qualitatif aux soins de santé et l'enrôlement gratuit des couches vulnérables à la Cmu, créer un centre d'état-civil secondaire à l'Hôpital El Hadji Abdoul Aziz Dabakh et au centre de santé El Hadji Massamba Sall.

Compte tenu de la dimension religieuse de la ville, un grand complexe culturel multidimensionnel sera construit et équipé et un agenda culturel qui prendra en compte tous les événements religieux sera défini.