Madagascar: Échos du passage de " Batsirai " - Grosses pluies, coupures d'eau et de courant à Mahajanga

Toutes les écoles étaient fermées vendredi, à la suite des mesures prises par le gouvernement avant le passage du cyclone Batsirai vendredi dans le Boeny. Si sur la côte Est, on attendait le passage du cyclone tropical intense Batsirai vendredi, à Mahajanga, la météo a été capricieuse en fin d'après-midi de cette journée.

En début de matinée, le temps était très beau et ensoleillé. De grosses masses nuageuses ont alors commencé à se former vers 11 heures du matin. Puis à midi, de fortes rafales de vent ont commencé à se lever et vers 17 heures, de grosses averses se sont abattues sur toute la ville.

Des coupures intempestives de courant ont accompagné le mauvais temps. Les bourrasques ne se sont calmées que vers 22 heures. La pluie a également cessé de tomber. " Notre habitation a été inondée car la pluie s'est infiltrée par la toiture. On n'a jamais vu pareil orage et le vent a soufflé très fort", raconte une habitante de Mangarivotra.

Les maisons près du littoral ont beaucoup vibré durant toute l'après-midi et la nuit de vendredi, à cause de la puissance du vent. Des coupures d'eau et des pannes de courant se sont aussi produits durant le weekend à Mahajanga. Les pannes étaient dues à un problème technique au niveau d'un poteau électrique de la Jirama à Manapatanana, près de la savonnerie. Des travaux de dépannage ont été apportés pour résoudre le problème.

Depuis hier, la vie a repris son cours normal, dont les activités pédagogiques et scolaires.