Afrique: Présidence en exercice de l'Union africaine - Le président Macky Sall officiellement installé

Le chef de l'Etat sénégalais est le nouveau président en exercice de l'Union africaine. Macky Sall a été installé dans ses nouvelles fonctions ce samedi 5 février 2022 à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. Il remplace à ce poste le président Félix Thisékédi de la République démocratique du Congo (Rdc).

Dans son discours d'investiture, il a fixé sa feuille de route pour la durée de son mandat d'un an. Il a appelé a appelé à réaliser la paix en Afrique afin de s'attaquer aux urgences liées à la santé, l'économie, au climat, à la prise en compte des femmes et des jeunes, entre autres. Il a d'abord rendu hommage aux pères fondateurs de l'organisation.

Selon lui, c'est justement dans cet esprit panafricaniste que le président Léopold Sédar Senghor avait proposé, au sommet de l'Oua (Organisation de l'unité africaine devenue Union africaine en 2002) de juillet 1964, d'instituer une autorité politique et morale permanente de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement pour donner une impulsion de haut niveau à la conduite des affaires continentales.

Le président Sall a saisi cette occasion pour saluer les progrès accomplis dans le cadre d'initiatives majeures telles que le Nepad, le Maep, la Vision 2063, la réforme institutionnelle, la Grande Muraille Verte, la Zlecaf et plus récemment notre riposte coordonnée contre la pandémie Covid-19.

En même temps, déclare-t-il, nos défis restent nombreux et pressants, qu'il s'agisse de la paix et de la sécurité, des changements anti constitutionnels de gouvernement, de la protection de l'environnement, de la santé et du développement économique et social. Macky Sall a ajouté que l'urgence de paix et de sécurité nous rappelle, notre responsabilité particulière dans la lutte contre le terrorisme, le règlement pacifique des différends entre pays membres, et la prise en charge des situations de crises internes.

Il a également évoqué les urgences économiques d'un continent qui continue d'accuser du retard dans le domaine du développement, malgré ses énormes potentialités.