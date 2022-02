Afrique: 35ème conférence ordinaire de l'Ua - Moussa Faki Mahamat salue le pragmatisme, le sens de la méthode de Macky Sall

La 35ème conférence ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, s'est tenue ce weekend des 5 et 6 février 2022 dans la capitale éthiopienne. A cette occasion, le président de la Commission de l'Ua, le Tchadien Moussa Faki Mahamat a salué le pragmatisme du président Macky Sall. Ce dernier est le nouveau président en exercice de l'Ua.

" Nous voilà, enfin, physiquement réunis ici même au siège de notre organisation à Addis Abéba, cette ville hospitalière, foisonnante de culture, d'art et d'attraits patrimoniaux historiques et évocateurs d'une beauté jamais ternie par le temps. Le Président Antoine Félix Tshisekedi, au moment où vous allez passer le témoin à votre successeur, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements et de vous adresser mes chaleureux compliments pour l'immense travail abattu à la tête de notre Organisation continentale toute au long de l'année écoulée ", a déclaré M. Mahamat. Il a salué l'excellente expérience de travail convivial, fructueux et intense que nous avons eu avec vous et sous votre leadership.

" Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal et Président en exercice entrant de notre union, je vous souhaite la bienvenue et formule des vœux de plein succès pour votre mandat. Votre pragmatisme, votre sens de la méthode, votre détermination et vos ambitions pour l'Afrique soulèvent de réels espoirs que l'entreprise lancée par vos prédécesseurs connaitra une impulsion nouvelle en dépit des circonstances économiques et sanitaires difficiles. Pleins succès à votre présidence !", a confié le president de la Commission de l'Ua.

Dans son discours, Moussa Faki Mahamat a évoqué divers sujets notamment, le Covid-19, la réforme de l'Ua, le terrorisme, la sécurité. "En ce vingtième anniversaire de l'Union africaine, jour de renaissance, de remembrance, de bilan, de méditation et de projection dans le futur, j'en appelle à davantage d'inventivité et d'esprit créateur pour redonner à l'organe opérationnel de notre union plus de possibilité d'action et d'influence sur le devenir politique de nos Etats, notamment lorsque ceux-ci sont en réel besoin de sollicitude ", lance le président de la Commission de l'Ua.