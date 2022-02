Afrique: Le Cameroun gagne 12 places, l'Algérie chute, le Nigeria monte, le classement FIFA après la CAN 2021

La FIFA a dévoilé son classement des meilleures nations africaines au lendemain de la fin de la CAN 2021 remportée par le Sénégal.

Après un mois de tournoi, le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de son histoire en battant l’Égypte aux tirs au but.

Ainsi, le classement mondial des meilleures nations a été mis à jour ce 07 février 2022 par la FIFA. L'Algérie est la grande perdante de ce nouveau classement.

Les Fennecs qui ont été éliminés en phase de groupe de la CAN 2021 quittent le podium et chutent à la septième position. Le Sénégal, grâce à son sacre, consolide sa première place et monte au 18e rang à l'échelle planétaire.

Le Maroc, le Nigeria, l'Egypte et la Tunisie complète le Top 5. Le Cameroun qui a fini 3ème de sa CAN 2021 est désormais 38e mondial et 6e en Afrique.