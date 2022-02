Algérie: Illizi et Djanet - Plus de 124 millions DA de dettes à recouvrer par la SADEG

Illizi — Le montant des dettes détenues par la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG) sur ses clients ont dépassé les 124 millions DA au début de l'année en cours dans les wilayas d'Illizi et Djanet, a-t-on appris mardi auprès de la direction de distribution de l'entreprise à Illizi.

Le cumul de ces dettes, aussi bien sur les clients ordinaires que sur les institutions publiques, notamment dans les secteurs agricole et industriel, avoisine les 76 millions DA dans la wilaya d'Illizi et dépasse les 48 millions DA dans celle de Djanet, et constituent à la fois des entraves à la pérennité du service public et des pertes pour la société, a précisé à l'APS la chargée de communication à la SADEG-Illizi, Zahra Ouadda.

Aussi, la SADEG a intensifié ses campagnes de recouvrement de ses créances, à travers des sorties sur le terrain ciblant les clients ordinaires et les institutions et administrations à travers les deux wilayas, en vue d'expliciter les facilités et mécanismes mis à leur disposition en vue de s'acquitter de leurs dettes.