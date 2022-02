Tunisie: Baptême du feu réussi pour Dräger

L'international tunisien Mohamed Dräger a entamé sur les chapeaux de roues sa première avec le FC Lucerne.

Pour une première apparition au sein de sa nouvelle équipe suisse, Mohamed Dräger a donc inscrit un but en faveur de Lucerne, battu par Lugano (1-2). Notons que la réalisation de Dräger est intervenue lors du money-time mais cela n'a pas suffi à sortir son équipe du magma du classement (lanterne rouge du championnat après vingt matches disputés).

Galop d'entraînement pour l'ESS

Du côté du complexe sportif de l'Etoile Sportive du Sahel, l'équipe de Roger Lemerre a surclassé Ittihad Tripoli (4-0). Les buts ont été signés par Souleiman Coulibaly, Vinny Bongonga, Mohamed Dhaoui et Fraj Kayramani. Les Etoilés retrouveront, ce vendredi, à Radès (11 février) le CR Belouizdad dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la C1 à 17h00.

Derniers réglages pour l'EST

Toujours en marge des tours de chauffe des clubs en prévision de la reprise continentale, au Parc B, l'Espérance Sportive de Tunis a battu l'Olympique de Béja par la plus petite des marges (1-0). Le but est signé par Alaâ Marzouki en fin de partie (90'). Tout comme l'ESS, l'EST prépare son match de samedi (12 février) face aux Botswanais de Jwanneng Galaxi à Radès (C1-1ère journée de la phase des groupes). Rappelons qu'avant de croiser le fer avec les Cigognes, les "Sang et Or" avaient surclassé, en amical, l'AS Soliman (4-0).