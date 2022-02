Tunisie: Équipe Nationale | Utilisation des joueurs au cours de la CAN - Vingt-quatre joueurs déployés...

Seuls les trois gardiens de but remplaçants et l'arrière gauche, Amine Ben Hamida, n'ont pas foulé les pelouses camerounaises.

Avec deux victoires contre trois défaites en cinq matchs disputés au Cameroun, l'EN a été éliminée au stade des quarts de finale. Le bilan des buts marqués est de cinq contre trois encaissés. Avec trois défaites sur la plus petite des marges 1 à 0. Côté choix des joueurs, voici le groupe utilisé par l'ex-sélectionneur national, Mondher Kebaïer, depuis le début de la CAN. On a compilé le nombre de minutes jouées au total pour chaque joueur parmi les 28 de l'expédition au Cameroun, durant les cinq matchs disputés respectivement lors du premier tour (3) et les deux matchs à élimination directe au cours des confrontations respectivement contre le Mali, la Mauritanie, la Gambie, le Nigeria et enfin le Burkina Faso.

Gardiens de but

Béchir Ben Saïd : 450 (90-90-90-90-90)

Farouk Ben Mustapha-Aymen Dahmen-Ali Jemal : aucune apparition

Défenseurs

Bilel Ifa : 430 (80-80-90-90-90)

Montassar Talbi : 360 (90-90-90-90-0)

Hamza Mathlouthi : 237 (90-90-57-0-0)

Ali Maâloul : 225 (90-90-0-0-45)

Mohamed Dräger : 213 (0-0-33-90-90)

Dylan Bronn : 180 (90-0-0-0-90)

Oussama Haddadi : 135 (0-0-0-90-45)

Ali Abdi : 90 (0-0-90-0-0)

Omar Rekik : 14 (0-9-0-5-0)

Amine Ben Hamida : aucune apparition

Milieux de terrain

Elyes Skhiri : 443 (90-90-90-90-83)

Aïssa Laïdouni : 357 (67-20-90-90-90)

Anis Ben Slimane : 318 (23-70-90-90-45)

Hamza Rafia : 167 (0-20-67-68-12)

Seifeddine Khaoui : 160 (45-59-56-0-0)

Ghailene Chaalali : 90 (0-90-0-0-0)

Hannibal Mejbri : 68 (45-0-23-0-0)

Mohamed Ali Ben Romdhane: 31 (0-31-0-0-0)

Attaquants

Seifeddine Jaziri : 329 (10-70-90-85-74)

Wahbi Khazri : 264 (90-79-0-5-90)

Youssef Msakni : 220 (0-11-34-85-90)

Naïm Sliti : 150 (78-0-0-22-50)

Issam Jebali : 12 (12-0-0-0-0)

Yoann Touzghar : 19 (0-0-0-4-15)

Buts marqués

Wahbi Khazri : 2

Seifeddine Jaziri : 1

Hamza Mathlouthi : 1

Youssef Msakni : 1

Passeurs décisifs

Wahbi Khazri : 1

Ghailene Chaalali : 1

Mohamed Dräger : 1

Particularités

- Trois joueurs ont disputé quasiment l'intégralité des cinq rencontres : B. Ben Saïd, B. Ifa et E. Skhiri.

- Trois penaltys ratés tous lors du premier tour et sur trois rencontres différentes : Khazri, Msakni puis Jaziri ont manqué le coche.

- Les joueurs les plus jeunes du groupe sont Hannibal Mejbri (18 ans) et Anis Ben Slimane (20 ans) et le plus âgé est Yoan Touzghar (35 ans).