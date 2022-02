Sénégal: La conceptrice du vaccin AstraZeneca et l'Alliance Gavi, lauréats du Prix Sunhak pour la paix 2022

Dakar — La conceptrice du vaccin anti-Covid-19, AstraZeneca, le professeur Dame Sarah Catherine Gilbert et l'Alliance pour les vaccins (GAvi) ont été désignés lauréats du 5e Prix Sunhak pour la paix 2022, lundi à Séoul, en Corée du Sud.

Dame Sarah Catherine Gilbert, Professeur de vaccinologie à l'Institut Jenner de l'Université d'Oxford et l'Alliance Gavi, créée en 2000, ont été choisis par les membres du Comité du prix Sunhak pour la paix, présidé par l'ancien président de la Commission de l'Union européenne, Jose Manuel Barroso.

Le prix Sunhak pour la paix dont le lauréat de la quatrième édition est le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a été initié en 2013 par la Fédération pour la paix universelle (FPU). Le but est de récompenser les personnes et les organisations qui ont fait preuve d'un "service extraordinaire en faveur de la paix et du bien-être dans le monde dans les domaines du développement humain durable, de la résolution des conflits ou de la conservation écologique".

Le professeur Sarah Gilbert a été récompensée pour le rôle qu'elle a joué dans "la protection de milliards de vies dans les pays moins développés en codéveloppant le vaccin Oxford-AstraZeneca contre le coronavirus, plus facile et moins coûteux à fabriquer, à stocker et à transporter", explique le Comité dans un communiqué.

Il ajoute que "l'Alliance Gavi a été désignée pour sa contribution à la coordination de l'initiative Covax Facility, qui vise à fournir un accès juste au vaccin anti-Covid-19 dans le monde entier".

"Le professeur Sarah Gilbert considérait la pandémie de Covid-19 comme une menace commune à l'humanité et abordait les vaccins comme un bien public mondial. Elle a tenu à ce que le vaccin qu'elle a mis au point ne soit pas à but lucratif, et il a été distribué dans 182 pays du monde", informe le communiqué.

Il rappelle que "l'Alliance Gavi, plus grand mécanisme de coopération internationale qui a contribué à améliorer la santé globale de l'humanité en assurant la vaccination dans les pays en développement a facilité la distribution, à travers le dispositif Covax, de plus d'un milliard de doses de vaccins dans 144 pays du monde".

En outre, "Gavi a soutenu la vaccination de plus de 820 millions d'enfants, touchant ainsi près de la moitié des enfants dans le monde, et évitant plus de 14 millions de décès depuis sa création en 2000", indique-t-il.

Le président Jose Manuel Barroso affirme que "paradoxalement, la pandémie de Covid-19 nous donne l'occasion de provoquer de véritables changements (... )" et "nous a appris que la solidarité et la coopération fondées uniquement sur l'humanité sont les solutions à cette crise mondiale".