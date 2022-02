Congo-Brazzaville: Forêts - Le Congo renforce la surveillance à l'aide des images satellitaires

Le gouvernement congolais a lancé, le 7 février, le projet d'estimation de la déforestation et de la dégradation des forêts sur l'ensemble du territoire. Grâce aux données de satellite Sepal, outil numérique du Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le pays va mesurer, surveiller et rendre compte de la situation de ses forêts, ainsi que de l'utilisation des terres.

Le projet s'étalera sur plusieurs années et offre aux pays un accès inégal à des données satellites granulaires et à une super puissance informatique, les aidant ainsi à améliorer la précision et la transparence des plans nationaux, conçus spécialement pour atténuer les effets du changement climatique et perfectionner les politiques liées à l'utilisation des terres. Il s'agit de lutter contre la déforestation, car les autorités et les citoyens ont besoin d'informations fiables et complètes pour mieux gérer les forêts.

Même si on estime à 0,06% le taux de déforestation en République du Congo, la recrudescence des activités humaines autour des bassins et du trafic illicite inquiètent les pouvoirs publics. " La forêt congolaise n'échappe pas au processus de recul de sa superficie ", a reconnu la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo. L'adhésion du pays, en 2008, au processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre dus à la déforestation et à la dégradation forestière, incluant la gestion durable, la conservation de la biodiversité et l'accroissement des stocks de carbonne " Redd+ " a été saluée par les partenaires au développement.

Le lancement du nouveau projet " Estimation de la déforestation et de la dégradation des forêts et des moteurs directs actuels et historiques associés à ces processus à l'aide de Sepal " représente donc une nouvelle étape importante dans ce domaine.

" Réduire ou limiter la déforestation et la dégradation forestière suppose, dans le contexte du développement durable, la prise des mesures palliatives et le développement des actions appropriées, visant à diminuer l'impact des activités anthropiques sur les forêts et à minimiser leurs effets sur l'environnement en général. Ces mesures et actions incluent un suivi des changements de couvert forestier ainsi que le renforcement du contrôle environnemental et social des activités qui y sont menées ", a rappelé Rosalie Matondo.

Avec l'outil Sepal, le Congo sera mieux armé pour faire un suivi régulier des émissions et des réductions liées au Programme de réduction d'émissions dans les départements de la Sangha et de la Likouala, suivi des changements de couvert forestier et une analyse des tendances dans les zones de tourbières. Les plateformes montrent comment les technologies de pointe peuvent faciliter et accélérer la fourniture d'informations forestières.