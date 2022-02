Ile Maurice: Naufrage du "Tresta Star" - Priorité au navire "Vasileios P" pour le pompage des cales

Les choses s'accélèrent à La Réunion depuis l'échouement du Tresta Star, à Tremblet, Saint-Philippe. L'armateur du souteur de 74 mètres a dépêché deux navires anti-pollution sur le site du naufrage, lundi 7 février. C'est ce que rapporte le site web de Réunion La 1ère.

L'un d'eux, le Vasileios P de la société Polygreen, qui était mobilisé à Pointe-d'Esny pour le démantèlement du MV Wakashio, devra évaluer comment approcher le souteur battant pavillon mauricien encastré dans la coulée de lave de 2007 depuis jeudi soir. La priorité étant de pomper les cales dans les meilleurs délais.

Démantèlement ou renflouage ? Samedi, le préfet de La Réunion avait mis en demeure l'armateur de retirer le navire et de prévenir toute atteinte à l'environnement. Une inspection à bord est prévue incessamment. Ce qui permettra de connaître le sort du souteur. Il sera soit renfloué et remorqué soit démantelé sur place.

Pour rappel, un premier salvage master de la compagnie chinoise Lianyungang Dali Underwater Engineering, avec une équipe de 11 personnes, a débarqué dans l'île vendredi. Par ailleurs, un inspecteur du bureau enquête après accident du ministère de la Mer est arrivé à La Réunion dimanche matin dans le cadre de l'enquête judiciaire confiée à la gendarmerie maritime.

L'accès du site interdit au public

Tout comme le MV Wakashio, le Tresta Star est devenu l'attraction du moment depuis son naufrage au Tremblet jeudi soir. En effet, selon le journal en ligne de Réunion la 1ère, de nombreux curieux ont profité du weekend pour se rendre dans le Sud pour emprunter le sentier littoral longeant la falaise de l'enclos pour se rendre jusqu'au site du naufrage, au lieu-dit du Vieux Port.

Sauf que la petite escapade a été de courte durée car la municipalité de Saint-Philippe a agi en brandissant un arrêt municipal. Ainsi, par mesure de sécurité, elle a décidé d'interdire l'accès terrestre et maritime aux coulées de lave datant de 2007, dans un rayon de 300 mètres autour du navire.

Des curieux "sans équipements et accompagnés d'enfants, qui n'hésitent pas à se rendre au plus près du récif prenant ainsi un risque mortel", précise la municipalité. Et d'ajouter : "La roche volcanique est extrêmement friable à cet endroit, pouvant entraîner des chutes dans le vide." Cet arrêté municipal sera affiché aux abords du site. L'installation d'un portail est même envisagée pour éviter tout passage.

La municipalité rappelle également que le site du Vieux Port faisait déjà l'objet d'une interdiction d'accès promulguée par deux arrêtés préfectoraux du 15 juillet 2009 et du 3 février 2022. Le premier interdit formellement l'accès du public sur les coulées de lave et le second, la circulation des personnes sur l'intégralité des sentiers gérés par l'Office National des Forêts.

Par ailleurs, une rencontre s'est tenue au Seamen's Club, le centre d'hébergement pour marins de passage tenu par l'association Les Amis des Marins, entre les 11 marins secourus du Tresta Star et cinq des sept membres de l'équipe de service "cyclone" du CROSS (de la Direction de la Mer Sud Océan Indien - DMSOI). Celle-ci a coordonné l'opération de sauvetage et a échangé avec l'équipage à la radio VHF pendant près de 20 heures.