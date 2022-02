Congo-Brazzaville: Riposte aux épidémies - Le plan de contingence multirisques validé

Le plan de contingence multirisques épidémies au Congo a été approuvé le 8 février à Brazzaville par les spécialistes, lors d'un atelier organisé par les Croix Rouge congolaise et française. Le document prévoit les mécanismes de riposte d'urgence contre d'éventuelles épidémies qui pourraient rebondir dans six départements du Congo.

Une vingtaine de participants venus de différentes administrations publiques, des partenaires techniques et financiers, de l'ambassade de France et de l'Union européenne, ont examiné puis validé le Plan de contingence multirisques épidémiologique au Congo. Dans ce document d'une quarantaine de pages, il est élaboré un plan stratégique de riposte contre, entre autres, la fièvre jaune, Ebola, la rougeole, le chikungunya, la poliomyélite et la rage.

Il sera appliqué, pour l'heure, dans les départements de Brazzaville, de Pointe-Noire, du Kouilou, de la Bouenza, de la Sangha et celui de la Cuvette. L'objectif étant de renforcer les mesures de riposte contre ces six épidémies qui constituent les maladies les plus mortelles en République du Congo.

Ouvrant les travaux de l'atelier, le directeur général des Soins et services de santé, Henri Germain Monabéka, qui a représenté le ministre de la Santé et de la Population, a salué la mise en place dudit plan qui, selon lui, permettra de renforcer les stratégies de lutte contre ces maladies et de bien planifier la riposte nationale. Il sera opérationnel au moment opportun.

" Nous sommes réunis ce matin pour valider notre plan de contingence national multirisques épidémies. Le profil épidémiologique au Congo est caractérisé par la prédominance de paludisme qui demeure la première cause de mortalité. Le VIH et la tuberculose constituent également des défis importants de santé publique. Ces dix dernières années, notre pays, le Congo, a connu les épidémies de la maladie à virus Ebola, de rougeole, de poliomyélite, de monkeypox et actuellement de covid-19 ", a indiqué Henri Germain Monabéka.

Pour sa part, le représentant de la Croix-Rouge française estime qu'il s'agit d'une feuille de route qui permettra de mener à bien la lutte contre ces maladies au Congo.