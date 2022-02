Congo-Brazzaville: Covid-19 - Des journalistes impliqués dans la mobilisation en faveur de la vaccination

Le patron de la Santé, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a lancé dernièrement l'appel aux professionnels des médias au cours d'une conférence de presse qu'il a animée au salon Rouge de l'immeuble du gouvernement, à Kinshasa.

" C'est dans ce cadre que j'ai voulu vous convier à cette conférence de presse, en vue non seulement de vous mobiliser en tant que quatrième pouvoir, mais aussi, à vous outiller des éléments nécessaires à même de vous permettre de mobiliser la population, à travers vos différents médias, afin d'accepter de se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres contre la pandémie covid-19 dans notre pays ", a déclaré le ministre Jean-Jacques Mbungani. Il a invité les journalistes à emmener la population à comprendre qu'en plus des mesures barrières, le vaccin reste le moyen le plus efficace pour combattre la covid-19.

Cette conférence de presse a été une occasion propice pour les chevaliers de la plume et du micro de poser leurs préoccupations qui ont toutes trouvé des réponses auprès du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Ce dernier a profité de l'occasion pour éclairer la presse par rapport à l'évolution et la gestion de la maladie sur l'ensemble du pays. " Les vaccins ne tuent pas, ils nous protègent contre ce fléau. Mobilisons-nous tous, pour combattre cette pandémie afin de revenir à la vie normale ", a-t-il souligné.

La République démocratique du Congo (RDC), a-t-il ajouté, est confrontée depuis décembre 2021 à la quatrième vague de la pandémie covid-19 qui évolue rapidement à travers le monde et s'accompagne de l'émergence de nouveaux variants. Actuellement, toutes les vingt-six provinces du pays sont touchées par la pandémie avec la province de Kinshasa comme épicentre.

Le gouvernement congolais, via l'action du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers son Programme élargi de vaccination, a reçu les vaccins Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna et Sinovac ; lesquels sont maintenant disponibles dans quinze provinces, à savoir Kinshasa, Haut-Katanga, Lualaba, Haut-Uele, Kong-Central, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Kasaï, Kasaï Oriental, Ituri, Sud-Ubangi, Equateur, Kwilu et Tshopo.

A en croire le ministre de la Santé, l'accessibilité des Congolais à ces vaccins leur permettra de se protéger pour éviter la forme grave de la maladie et de retrouver leur mode de vie pré-pandémique. Ouverte à toute personne âgée de 18 ans et plus, y compris des personnes âgées de 12 ans (avec consentement parental), cette vaccination cible plus de cinquante millions de personnes d'ici à 2023. " Grâce à une prise en charge responsable et appropriée, le ministère de la Santé aura tout fait pour maitriser la situation et limiter les dégâts ", a - t-il indiqué. Concernant la question sur la levée de la mesure de couvre-feu sanitaire prise il y a plus d'une année pour lutter contre la propagation de la covid-19, le ministre Jean-Jacques Mbungani a souligné qu'il est temps d'alléger les différentes mesures, notamment celle du couvre-feu sanitaire.

" Le couvre-feu a permis de réduire les heures de circulation du virus. Face aux évidences scientifiques et cliniques, nous avons fait des propositions au Premier ministre et il revient au chef de l'État de valider ", a déclaré le patron de la santé en RDC.