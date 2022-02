Madagascar: Batsirai à Madagascar - Des Mauriciens se mobilisent pour aider les sinistrés

Le bilan après le passage du cyclone Batsirai à Madagascar est lourd. Onze corps ont été retrouvés sous les décombres, deux personnes ont été emportées par les crues, sans compter que des milliers de Malgaches n'ont à présent plus de toit. Le groupe Expat Maurice-Madagascar propose son aide aux locaux, déjà fragilisés après le passage de la tempête Ana quelques jours plus tôt.

La Grande île est au plus mal. La presse étrangère et locale fait état de l'épreuve très difficile que traversent les Malgaches après que des régions ont été submergées et des maisons balayées. Les familles accablées qui se comptent par milliers n'ont aucune visibilité pour les jours à venir. Des établissements scolaires et des centres de santé seraient aussi sous les eaux. Ravin Goonmeter, administrateur de la page Facebook Expats Maurice/Madagascar, n'est pas resté insensible face au sort de son pays d'adoption. "Au niveau de Tana, il n'y a pas vraiment eu de dégâts. Le vent était plutôt léger et les pluies ont été occasionnelles."

Mais ailleurs, le bilan est tout autre. "Depuis dimanche matin, de nombreuses régions subissent l'enfer et la désolation, surtout celle de Mananjary. La vitesse du vent du cyclone estimée à 250 km/h a entièrement détruit le toit d'une cathédrale. Les poteaux électriques sont à terre. Il ne reste plus rien de la région de Mananjary. Un ami m'a dit qu'il ne peut plus sortir de son quartier car les routes sont inondées. Quant aux maisons traditionnelles, elles n'existent plus. Des familles demandent de l'aide."

Face à cette détresse, le groupe Expats Maurice/Madagascar souhaite lancer un élan de solidarité. "Nous voulons aider les sinistrés. Pour ce faire, nous avons besoin de dons numéraires et de récolter des vêtements à Maurice et à Madagascar." Pasqualina Di Sirio, directrice locale à Madagascar pour le Programme alimentaire mondial, ne compte pas abandonner la population à son triste sort. En effet, une équipe est déjà sur place pour distribuer de la nourriture aux victimes.

Mais une autre réalité frappe les Malgaches : l'omniprésence du Covid-19. La précarité et le manque d'hygiène pouvant accélérer la prolifération du virus et affecter la population extrêmement fragilisée.