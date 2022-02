Ile Maurice: Téléphonie - Le Huawei Nova 9 prend d'assaut le marché local

Dévoilé fin 2021, le Nova 9 est commercialisé depuis peu à Maurice. Son design est impressionnant puisqu'il fait 7,77 mm d'épaisseur pour un poids de 175 grammes. Il est également doté de la Nebula Star Orbit Ring, qui a fait ses débuts sur le Nova 8. Le Nova 9 est doté d'un emblème d'anneau Nova, qui met en évidence l'anneau Star Orbit, ce qui le rend encore plus reconnaissable et bien à la mode. Il y a trois coloris au choix mais cela dépend de leur disponibilité chez les revendeurs.

Au niveau du design, le smartphone présente une nouvelle couleur, la no. 9, créée grâce à un tout nouveau procédé le Starry Flash AG Glass, qui ajoute une texture unique au châssis et qui met en valeur le module de caméra emblématique. Un rapide coup d'oeil montre que l'appareil brille en fonction de la lumière. Le mobile est également doté d'un écran Superb Original- Colour Curved Display de 6,57 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À savoir que la surface effilée s'écoule comme une cascade, minimisant les bords gauche et droit pour un affichage plus immersif. La dalle peut afficher 1,07 milliard de couleurs, présente un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz pour une meilleure réactivité.

Performance et autonomie

Sous le capot, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 778G. C'est le premier smartphone de Huawei à utiliser un processeur du constructeur américain avec la pénurie de composants. Une première, car cette dérogation a été possible en raison du fait que Huawei a abandonné l'idée d'en faire un smartphone 5G et a accepté les conditions du département de Commerce des États-Unis. On retrouve aussi une puce graphique Adreno 642L. La mémoire vive du Nova 9 est de 8 Gigaoctets avec un espace de stockage oscillant entre 128 Go et 256 Go. Le mobile prend en charge la nouvelle technologie Touch Turbo, qui permet aux jeux mobiles d'atteindre un nouveau niveau grâce à des commandes plus précises et plus réactives.

Au niveau de l'autonomie, le Nova 9 arbore une batterie de 4 300 milliampères par heure (mAh). Il y a aussi un mode de recharge rapide avec la fonction Super Charge de 66 Watts. Il faut avoir un chargeur secteur compatible pour obtenir cette fonctionnalité.

Photo et vidéo

La puissance de cet appareil c'est son appareil photo. On y trouve un système de quatre caméras dorsales, soit une caméra ultravision de 50 Mégapixels, une caméra ultra grand angle de 8 Mégapixels, une caméra macro et une caméra profondeur de champ. Le HUAWEI Nova 9 est doté d'une caméra frontale haute résolution de 32 Mégapixels, qui prend en charge l'enregistrement vidéo 4K et la stabilisation vidéo AI Image Stabilisation, ce qui permet aux utilisateurs de capturer des séquences haute définition d'eux-mêmes lorsqu'ils parlent à la caméra ou lorsqu'ils font un vlog.

La fonction vidéo comprend un mode Continuous Front/Rear Recording et celleci permet aux utilisateurs de basculer entre les caméras dorsales et frontales en une seule prise. Aussi le mode Dual View Video permet de montrer les réactions en direct des évènements en utilisant les capteurs des deux côtés de l'appareil.

Bonus

Petal Clip

Avec l'application Petal Clip, les utilisateurs peuvent facilement choisir parmi une variété de modèles et de thèmes avant de publier leurs vlogs ou autres vidéos sur les réseaux sociaux en un rien de temps. En outre, les processus d'édition compliqués ont été simplifiés grâce à la Video Search et la One-Click Video Creation.

Super Device

Avec le Huawei Nova 9, on peut faire l'expérience des fonctions Super Device. Ce mode permet de contrôler plusieurs appareils à la fois sur une seule interface. L'onglet Device+ tab du Panneau de configuration permet aux utilisateurs de contrôler ou de configurer facilement la collaboration multi-appareils avec d'autres appareils comme FreeBuds, MatePad et MateBook. Par exemple, les utilisateurs peuvent appuyer sur l'icône MatePad pour activer la Smartphone-Tablet Multi-screen Collaboration ; appuyer sur l'icône MateBook pour la Smartphone-PC Multi-screen Collaboration.

MeeTime

Ce sera le deuxième appareil Huawei, qui arbore l'application MeeTime. Cette appli permet de faire des appels vidéo, voix et partage en direct de fichiers et de capture d'écran en temps réel. Il sera bientôt possible d'appeler vers les appareils avec l'app MeeTime, soit sur une tablette ou sur un téléviseur.

Disponibilité et prix

Huawei annonce la disponibilité de son tout dernier smartphone, le HUAWEI Nova 9 sur le marché mauricien et ce, depuis le 28 janvier dernier au prix de Rs 24,999 chez tous les revendeurs agréés Huawei, avec une offre de lancement spéciale. Ainsi, du 28 janvier au 14 février 2022, à l'achat d'un Huawei Nova 9, recevez un Band 6 d'une valeur de Rs 3,599 en cadeau.