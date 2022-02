Ile Maurice: Non-port du masque - 25 660 contraventions dressées depuis mars 2020

Maurice n'étant pas Covid free, le port du masque reste donc obligatoire pour freiner la propagation du Coronavirus. Au total, 8 107 contraventions pour "failing to wear a protective mask" ont été enregistrées à dimanche dans des lieux publics. Chiffre avancé par le Police Press Office (PPO). En tout, pas moins de 25 660 contraventions pour non-port du masque ont été dressées depuis la découverte du coronavirus à Maurice en mars 2020.

"Si jamais ces personnes sont trouvées coupables, ce délit pourrait figurer sur leur certificat de caractère. La police est là pour "enforce the law" et aussi pour éduquer toute la population", avance le responsable de communication du PPO, l'inspecteur Shiva Coothen. Ce dernier reconnaît toutefois qu'il y a une baisse de contraventions par rapport à 2020 et 2021. "Mais il y a certains Mauriciens qui ignorent encore la réglementation imposée."

Soulignons que la Quarantine Act 2020 et les Covid-19 Regulations 2021 sous la Public Health Act ont été amendées pour que la police puisse dresser des Fixed-penalty notices à tous ceux qui ne portent pas de masque. Les contrevenants auront 28 jours pour payer l'amende de Rs 2 000. En cas de non-paiement, une majoration sera appliquée. Cette dernière correspondra au double de l'amende de base, soit Rs 4 000. De plus, le délit apparaîtra dans le casier judiciaire.

Pour rappel, le port du masque réduit considérablement la transmission du coronavirus de deux manières. Premièrement, les masques empêchent les personnes infectées d'exposer les autres au Covid-19 en bloquant l'exhalation de gouttelettes contenant le virus dans l'air. Cet aspect du port du masque est particulièrement important car au moins 50 % ou plus des transmissions proviennent de personnes qui ne développent jamais de symptômes ou de personnes qui sont dans la phase pré-symptomatique de la maladie.

Deuxièmement, les masques protègent les personnes non infectées. Ils forment une barrière contre les grosses gouttelettes respiratoires qui pourraient atterrir sur les muqueuses exposées des yeux, du nez et de la bouche. Les masques peuvent également filtrer partiellement les petites gouttes et les particules de l'air inhalé.

Cependant, l'Organisation mondiale de la santé recommande des masques médicaux (également appelés masques chirurgicaux) qui sont constitués de trois couches de matériaux synthétiques non-tissés et également des masques respiratoires qui sont disponibles à différents niveaux de performance tels que FFP2, FFP3, N95, N99, N100. Les masques médicaux et les masques respiratoires sont similaires dans leur capacité de filtration.