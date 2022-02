Cote d'Ivoire: Fidélisation - L'opérateur global de télécommunications célèbre ses meilleurs abonnés 2021

L'opérateur global de télécommunications dans le cadre de son programme de proximité et de fidélisation a récompensé ses meilleurs clients de l'année 2021, le 4 février 2022, à l'hôtel Pullman, à Abidjan-Plateau.

Ce sont en moyenne 500 abonnés et utilisateurs des services de l'opérateur, Moov Africa Côte d'Ivoire, sur la base du niveau de consommation, qui reçoivent chaque année et ce, depuis 6 ans maintenant, un smartphone de dernière génération chacun et de nombreux gadgets pour leur fidélité à la marque.

Le directeur Marketing, Communication et Digital, M. Mohamed Karim au nom du directeur général, M. Lhoussaine Oussalah, a saisi cette opportunité pour réaffirmer l'engagement de sa structure à accompagner la dynamique et le processus de la transformation numérique et digitale de la Côte d'Ivoire.

Pour ce faire, l'opérateur a entrepris un vaste programme d'investissement technique pour l'amélioration continue de ses infrastructures voix et data aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, afin d'offrir aux populations et aux entreprises, le meilleur en matière de télécommunication à des coûts très accessibles.

Il a annoncé l'achèvement, depuis janvier 2021, du déploiement du câble sous-marin de Fibre optique de l'opérateur et le déploiement progressive de l'internet Fibre optique dans plusieurs communes d'Abidjan.

L'opérateur entend poursuivre l'extension et le renforcement de la couverture de l'ensemble du territoire national par ses services Voix et Data conformément à sa vision qui est de démocratiser les télécoms et de réduire de la fracture numérique.

Il a réaffirmé, l'engagement de cette structure qui revendique 10.5 millions d'abonnés à toujours inscrire la satisfaction et le bien-être des populations au cœur de ses activités, de ses actions, à œuvrer à mettre à la disposition de celle-ci des services de qualité qui répondent à leurs attentes.