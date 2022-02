Maroc: Le DG de la MAP s'entretient avec l'ambassadeur de l'Inde à Rabat

Rabat — Le Directeur Général de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi, s'est entretenu, mardi au siège de l'Agence à Rabat, avec l'ambassadeur de la République de l'Inde au Maroc, M. Rajesh Vaishnaw.

Cette entrevue a été l'occasion pour les deux parties de passer en revue les moyens d'approfondir la coopération entre les deux pays et de hisser les relations bilatérales à des niveaux supérieurs, particulièrement dans le domaine des médias, en vue de permettre aux peuples des deux pays de mieux se connaître.

Dans ce cadre, les deux parties ont examiné la possibilité d'organiser des visites réciproques au profit des journalistes des deux pays, et d'actualiser l'accord liant l'agence de presse indienne (PTI) et la MAP, surtout dans le contexte de la transition numérique entamée par la MAP avec le lancement de nouveaux produits diversifiés, outre la conclusion d'un partenariat avec l'agence Asian News International (ANI).

Dans une déclaration à la chaîne "M24", relevant du groupe médiatique de la MAP, M. Vaishnaw a loué le niveau élevé de professionnalisme de la MAP et l'évolution que l'agence a connue au cours des dernières années.

D'autre part, le diplomate a souligné la profondeur des relations d'amitié unissant son pays et le Royaume et qui se sont consolidées davantage après la visite historique que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a effectuée en Inde en 2015.

M. Vaishnaw a évoqué les relations de coopération liant les deux pays dans les domaines de la culture, de l'agriculture, des technologies de l'information, de l'espace et de la sécurité cybernétique, relevant à ce propos le dynamisme des échanges économiques entre New Delhi et Rabat.

Il a également précisé que de nombreuses entreprises et sociétés indiennes opèrent au Maroc dans les domaines des technologies de l'information, des industries médicales, des composants automobiles et des technologies, ajoutant que davantage de compagnies indiennes prospectent les opportunités d'investissement dans le Royaume et que l'œuvre est toujours en cours pour renforcer les relations bilatérales.

De son côté, M. Hachimi Idrissi a mis l'accent sur la place distinguée qu'occupe la culture indienne au Maroc, essentiellement à la faveur de la popularité massive dont jouit le cinéma indien auprès des Marocains, soutenant que ceci constitue un socle pour persévérer dans le renforcement des liens entre les deux peuples.

Après avoir adressé une invitation à M. Vaishnaw à assister au Forum diplomatique de la MAP pour faire connaître son pays, M. Hachimi Idrissi a souligné l'ouverture de l'Agence sur les possibilités de conclure de nouveaux partenariats avec les agences de presse indiennes.