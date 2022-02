Maroc: Dachser Morocco décroche la certification OEA sécurité et sûreté en tant que prestataire de solutions de transport

Casablanca — Dachser Morocco, prestataire international de solutions de transport et logistique, a obtenu la certification d'Opérateur Économique Agréé (OEA) Sécurité et Sûreté, délivrée par l'Administration des douanes et impôts Indirect (ADII), indique un communiqué de la société.

Ce certificat confère à Dachser Morocco, le statut de prestataire logistique de confiance et renforce sa crédibilité et sa notoriété en tant que partenaire commercial fiable auprès des autorités marocaines et de tous les pays qui reconnaissent les normes imposées par le programme OEA, fait savoir la même source.

Label reconnu mondialement, l'OEA Sécurité et Sûreté accorde à Dachser Morocco plusieurs avantages, notamment la fluidification de la chaine logistique, l'accélération et la simplification des procédures douanières, le respect des normes de sécurité et de sûreté ainsi que la garantie du label de qualité pour les partenaires de commerce internationaux.

Le Country Manager de Dachser Morocco, M'Hamed Chraibi, a relevé que "l'obtention de cette certification de la part de l'ADII est une étape importante pour Dachser Morocco. "Elle est la résultante de notre engagement continu sur le niveau de qualité de service, de transparence et de fiabilité de nos processus", a dit M. Chraibi, cité dans le communiqué.

Et d'ajouter: "Au travers des avantages qu'elle accorde, nous garantissons à nos clients la meilleure fluidité du marché dans les opérations de transport internationales permettant ainsi une célérité inédite."

En effet, la certification OEA confirme non seulement l'engagement de Dachser Morocco en matière d'exigences de sécurité et de respect des normes, mais lui permet également d'offrir à ses clients un service encore plus efficace et d'une meilleure qualité, en plus d'être reconnu en tant que partenaire de confiance de l'administration.

Introduit par l'Organisation Mondiale des Douanes, le programme OEA est fondé sur des normes strictes en matière de protection des zones logistiques. Il assure, en outre, le respect des dispositions légales et des réglementations douanières, la fiabilité des partenaires de l'opérateur afin de mieux sécuriser la chaîne logistique internationale, la fiabilité des employés qui occupent des postes sensibles au niveau de la sécurité, ainsi que la sensibilisation des collaborateurs à la sécurité, garantissant ainsi un niveau de sécurité et de conformité élevé sur l'ensemble des processus de bout en bout.

Cette certification vient allonger la liste des certifications déjà obtenues par Dachser Morocco, incluant entre autres celle de l'Entrepôt Privé Particulier (EPP/MAF) délivrée par la douane et l'agrément sur le plan sanitaire pour les entreprises du secteur alimentaire accordé par l'ONSSA.

Dachser Morocco prouve encore une fois que ses solutions et son expertise sont adaptées et conformes aux normes internationales de sûreté et de sécurité qui font partie intégrante de sa chaîne logistique.