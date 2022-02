Congo-Brazzaville: L'Hôpital général de Loandjili - Des échanges autour du cancer relancent les matinées scientifiques

Une journée scientifique a été organisée le 4 février par l'Hôpital général de Loandjili, à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Une activité qui a eu lieu en présence du Pr Henri Monabeka, directeur général des soins et services de santé.

C'est sur le thème "Pour des soins plus justes " qu'a été organisée la journée qui a réuni des médecins, spécialistes, experts et de nombreux participants venus échanger sur le cancer qui chaque année cause de nombreux décès dans le monde. En effet, cette maladie a occasionné en 2020 dans le monde 19, 3 millions de nouveaux cas. Elle est la deuxième cause de décès dans le monde avec environ dix millions de morts par an. 30 % des enfants africains atteints de cancer survivent à cette maladie contre 80 % dans les pays à revenus élevés.

A Pointe-Noire, les moyens de lutte contre le cancer sont ignorés par la population et parfois même par certains soignants. C'est ainsi que dans le cadre de la célébration de cette journée, l'Hôpital général de Loandjili a voulu apporter sa contribution dans la lutte contre le cancer en organisant une matinée scientifique, a dit Sidonie Plaza, directrice générale de cet hôpital. " L'objectif général de cette matinée scientifique est de sensibiliser la population, les autorités congolaises, ainsi que les partenaires à la problématique de la maladie cancéreuse au Congo et à celle de l'égal accès à sa prévention, son diagnostic et à son traitement précoce qui sauverait des vies", a-t-elle ajouté.

Pour elle, cette journée permet aussi à cet hôpital de renouer avec l'organisation des activités scientifiques et d'informer la communauté scientifique de ce que désormais se tiendra chaque année la journée scientifique. Une initiative saluée par le Pr Henri Monabeka, directeur général des soins et services de santé qui a encouragée les organisateurs à multiplier ce genre d'activités bénéfiques au personnel soignant mais aussi à la population.

Plusieurs panels et sous-thèmes ont été présentés, notamment cancer de l'enfant, cas de cancer du sein sans oublier les communications libres. Des communications qui ont permis d'élargir les connaissances sur les moyens de prévention de cancers, les centres de prise en charge, les moyens diagnostics et thérapeutiques, les entreprises contribuant à la prise en charge des cancers.

A l'issue des travaux, au cours desquels les participants ont débattu entre autres sur l'offre, le diagnostic, l'organisation, l'accessibilité, des soins et des services, ils ont recommandé à l'endroit de l'hôpital général de Loandjili, du point de vue de la prévention diagnostic, d'initier davantage et de participer aux activités de prévention et de prise en charge de la maladie cancéreuse, à travers les actions suivantes: formations initiales et continues des oncologues médicaux et et chirurgicaux ainsi que des anatomo-histopathalogistes, développement du télédiagnostic, des partenariats visant l'amélioration du plateau technique, du point de vue de l'offre thérapeutique,'intégration de la démarche qualité et la gestion des risques de cancérologie. Au programme de lutte contre le cancer de décentraliser ses activités dans les départements pour une meilleure opérationnalisation. Aux partenaires techniques et financiers, une implication plus importante et équitable afin de réduire les inégalités dans l'accès à la prise en charge de qualité entre les pays à revenu élevé, et ceux à faible revenu. La création d'un institut d'oncologie a également été souhaitée.