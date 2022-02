Malawi: Droits de l'homme et besoins fondamentaux - Une urgence pour les populations les plus pauvres touchées par les tempêtes tropicales

Lilongwe — " Nous sommes profondément préoccupés pour les populations des districts des régions du sud et du centre du pays dévastées par la récente tempête tropicale Ana ", a déclaré le président de la Conférence épiscopale du Malawi (ECM), Mgr Thomas Msusa, dans une déclaration au nom des Évêques du pays.

"Les pauvres sont les plus touchés, ils ont du mal à satisfaire leurs besoins fondamentaux en raison de difficultés socio-économiques. De nombreuses personnes se sont retrouvées sans abri et ont perdu leur bétail, leurs biens et leurs fermes" (voir Agence Fides 5/2/2022), souligne le Prélat qui est Archevêque métropolitain de Blantyre. S'adressant au Président de la République du Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera, Mgr Msusa l'a remercié d'avoir rapidement déclaré qu'il s'agissait d'une catastrophe nationale et a espéré que cette déclaration encouragerait le soutien des partenaires donateurs.

"Le cyclone a provoqué le chaos et aggravé le dénuement de beaucoup. Les récits des personnes touchées dans les deux camps que nous avons visités sont assez affligeants", a déclaré le père Ted Chigamba, responsable de la direction sociale de l'ECM. "Il faut s'occuper d'urgence des besoins immédiats des personnes, nourriture, eau, vêtements et articles d'hygiène" ,lit-on dans la note reçue par l'Agence Fides. Dans le même temps, nous devons également faire face aux difficultés à long terme dans les domaines de l'éducation et de la protection sociale", a déclaré le père Chigamba.

Un appel a également été lancé par le coordinateur national de la Commission Justice et Paix, Boniface Chibwana, qui a ajouté que les questions relatives aux droits de l'homme devaient également recevoir une attention immédiate. "Lorsque nous avons une catastrophe de cette ampleur, les problèmes de violation des droits de l'homme sont très courants. Par exemple, dans les camps que nous avons visités, certaines filles ne vont pas en classe et sont privées de leurs droits fondamentaux. Notre préoccupation est que certaines personnes veulent profiter de leur situation."

Selon les premières estimations, le cyclone a touché 20 des 28 districts, causant des dommages massifs à plus de 870 000 personnes et déplaçant environ 100 000 personnes.