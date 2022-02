Niger: "Nous resterons tant que nous aurons de la nourriture", disent les villageois victimes de la violence djihadiste

Niamey — " Nous resterons tant que nous aurons quelque chose à manger. " Mauro Armanino, missionnaire SMA (Société des Missions Africaines) travaillant à Niamey, au Niger, dans une note envoyée à l'Agence Fides sur la situation dans la région de Bomoanga, où, dans la nuit du 17 au 18 septembre 2018, son frère, le père Pierluigi Maccalli, libéré ensuite au Mali en octobre 2020, a été enlevé.

"Même avant l'enlèvement du père Pierluigi Maccalli, la région avait été partiellement occupée par des groupes djihadistes, principalement de l'ethnie peul (peuls)", explique le père Armanino dans la note ci-dessous.

Tant que nous avons de la nourriture", disent les habitants, car depuis l'année dernière, tous les marchés de la région sont interrompus par les insurgés qui ont imposé la non-mobilité aux agriculteurs et aux commerçants. En outre, des engins explosifs improvisés ont été posés dans certaines zones, ce qui permet de limiter le nombre de personnes quittant les villages. Le centre d'où ils viennent, Ngoula, composé à l'origine de 45 villages, se retrouve avec seulement 21 localités habitées. Les habitants de 24 villages se sont réfugiés dans des centres mieux protégés par les forces gouvernementales : Makalondi, Torodi et Ngoula même, qui compte désormais deux fois sa population.

Tout le monde, chrétiens et non-chrétiens, est obligé de suivre la charia de style salafiste: pantalons noirs raccourcis et barbes pour les hommes et voile intégral pour les femmes. La "Zakat", l'impôt islamique sur les biens, est exigée car l'argent est épuisé depuis longtemps. Il est strictement interdit aux chrétiens de prier dans la chapelle et d'afficher des croix. La culture dans les champs est rendue impossible en raison de la difficulté de se déplacer à cause des menaces. La récolte de millet, aliment de base de la population de la région, était pratiquement nulle car les nouveaux "maîtres" arrivaient au moment de la récolte. Les enfants en âge d'être scolarisés sont partis vers des centres relativement mieux protégés afin de poursuivre la scolarité, qui est depuis longtemps terminée dans les villages.

Nous manquons même de sel", ont-ils commenté presque en chuchotant. Cette marchandise et d'autres ont été trouvées grâce aux jours de marché, actuellement suspendus par les djihadistes. Nous résistons dans la peur car nous ne voulons pas quitter nos terres et ce qui reste de nos maisons", ont-ils déclaré. Pour communiquer par téléphone portable, ils se connectent au réseau du Burkina Faso voisin, qui se trouve à une soixantaine de kilomètres, car les pylônes y ont été détruits. Ils prient ensemble autant qu'ils le peuvent dans leurs maisons et leurs prières portent loin. Ils sont venus dans la ville pour demander une aide alimentaire aux politiciens et aux religieux. Les militaires pourront apporter des fournitures au village. C'est notre dernier espoir et nous resterons tant que nous aurons de la nourriture", répètent-ils.