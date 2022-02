Congo-Brazzaville: L'art de la parole - Les finalistes du concours sont connus

Lancé il y a quelques mois à Pointe-Noire, le concours national de l'art oratoire Prix Jean-Romuald-Tchicamboud organisé par la plateforme International-Leading-Teachers-Group (ILTG) a rendu son verdict. Les élèves Babah Adda Tandia et Ferret Mariana, toutes deux en classe de terminale, sont qualifiées pour la finale qui aura lieu incessamment à la mairie du troisième arrondissement, Tié-Tié, de Pointe-Noire.

Le concours de l'art oratoire est une initiative de la plateforme ILTG qui vise à donner des aptitudes et des automatismes certains aux élèves à prendre la parole en public, en dominant la peur et le stress. Ainsi, à travers un thème précis, les élèves exposent debout et magistralement devant un public et un jury qui note les différents candidats.

Cette année, trente-deux écoles et treize candidats ont pris part au concours. A l'issue des différentes phases éliminatoires, quatre candidats seulement sont restés en lice ( Abraham Filankembo, Mercia Bahouminath, Babah Adda et Ferret Mariana) et ont disputé la finale en exposant sur le thème " L'impact de l'économie numérique dans la vie actuelle ". Les deux dernières ont retenu l'attention du jury par leur tenue sur scène, la maîtrise du thème et leur voix audible et expressive.

Pour n'avoir pas démérité lors du concours, les deux autres candidats demi-finalistes recevront également des prix d'encouragement lors de la finale qui sacrera le meilleur élève dans l'art oratoire, a assuré Roch Zoser Idée Moutouari, conseiller socio-culturel du maire de l'arrondissement 3, Tié Tié, ravi par la prestation des enfants. Au nom de l'administrateur-maire de Tié-Tié, il a encouragé l'initiative et les organisateurs car cette activité, a t-il dit, fait honneur à l'arrondissement.

Dirigée par Benarez Moussayandi, la plateforme ILTG est une association socio-culturelle et éducative composée essentiellement des jeunes congolais formés en Afrique du Sud. A travers ses initiatives telles l'offre des formations qualifiantes en HSE, logistique, pâtisserie, cuisine etc., elle s'assigne comme objectif d'être au service de la population. Elle bénéficie également de l'appui de l'Unesco et du ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi.