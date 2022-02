Afrique: Macky Sall au Sommet de l'Ua - " Les antagonismes dispersent nos efforts et nous retardent sur le chemin du développement "

Le discours du chef de l'Etat Macky Sall lors de son installation en tant que président den exercice de l'Union africaine (Ua) a réservé un e place importance à la paix, la sécurité et la démocratie, notamment dans un contexte où pullulent les attaques terroristes et coups d'Etat.

" Nos défis restent nombreux et pressants ; qu'il s'agisse de la paix et de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la protection de l'environnement, de la santé et du développement économique et social ", rappelle le nouveau président de l'Ua. Qui dit " ne pas oublier la recrudescence du phénomène des coups d'Etat qui constitue une atteinte majeure à la démocratie et à la stabilité institutionnelle sur le continent ".

Par ailleurs président de la République du Sénégal, Macky Sall souligne que l'urgence de paix et de sécurité " nous rappelle notre responsabilité particulière dans la lutte contre le terrorisme, le règlement pacifique des différends entre pays membres, et la prise en charge des situations de crises internes ".

En ce sens, dit-il, nous ne pouvons détourner nos regards de toutes ces vies perdues, ces familles endeuillées, ces millions de personnes déplacées ou réfugiées, ces écoles et structures de santé fermées et ces cohésions sociales désintégrées.

Pour lui, les antagonismes dispersent nos efforts et nous retardent sur le chemin du développement. Le bon sens commande de faire taire les armes et construire une culture de dialogue et de concertation dans le cadre des mécanismes africains de résolution des conflits.

" J'appelle à un examen de conscience pour réaliser la paix des braves afin de mieux nous consacrer aux autres urgences qui nous préoccupent. Il en est ainsi de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, et la nécessité d'assurer au plus vite notre souveraineté pharmaceutique et médicale ", lance, enfin, le président en exercice de l'Ua à ses pairs africains.