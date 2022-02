Afrique: Bénin foot / Coach Golou Koffi, une gloire annoncée qui pourrait le drainer vers le reste du continent

Cette saison de football au Bénin fait remarquer qu'une vague d'entraineurs togolais, ayant quitté leur pays, exercent actuellement dans les championnats béninois. Parmi eux, Golou Koffi, l'entraineur du club Eternel Omnisport devenu OFMAS-SAD de Cotonou...

Golou Koffi ex entraineur principal, devenu adjoint de Noussoudjin Kossi Paritor, un ensemble qui a contribué à faire monter en première division Gbohloe-su FC d'Aného à la fin de la saison 2016-2017. Les deux saisons suivantes (2017 et 2019) le jeune technicien, soucieux de parfaire sa connaissance se retrouve à Bassar, en qualité d'adjoint sous les ordres de Bonfoh Arimiyaou de Gbikinti FC, avant d'en être le principal alors que les Lions de Bassar venaient d'être relégués en D2...

Le destin du coach Golou Koffi, étant lié à celui de Noussoudjin Kossi Paritor, les deux techniciens n'avaient pu oublier l'année de grande réussite (2016-2017) à Gbohloe-su FC que leur complicité a aidé à envoyer en première division, ils s'engagent pour le compte de l'Etoile Filante de Lomé (D2) pour la saison 2020-2021. Pour leur passage, ce fut une entame bien négociée, mais terminée dans un flou total, les deux entraineurs (principal et adjoint) s'étant retrouvés hors des bancs techniques.

Et chose notable en mars de l'an 2020, cette saison sportive au Togo : les championnats nationaux de football de première division et deuxième division sont arrêtés par le Comité exécutif de la Fédération Togolaise de Football. Cela ne pouvait que susciter l'envie aussi bien aux joueurs qu'aux entraineurs togolais d'aller voir ailleurs.

Et bonjour l'exil ou la huée vers l'est. Cette saison 2021-2022 au Bénin, ils sont alors, une dizaine de techniciens de football togolais. Et dans ce lot, on peut tirer un certain Golou Koffi de ces rares qui ont su tirer leur épingle de jeu, lui qui s'est fait compter parmi les heureux élus de la phase décisive. C'est-à-dire les meilleurs à postuler à la Super League-Pro.

Dans ce calcul qui admet 16 clubs, il est à cocher le même nombre de coachs, qui sont restés sur le quai, d'où des lauriers mérités pour le jeune Golou Koffi, détenteur de la Licence B Caf. Un prometteur qui file à grande vitesse et qui confirmait, il y a quelques années le bien que beaucoup de journalistes au Togo, pensaient de lui. Et de ses nombreuses qualités. Calme, méthodiste, rigoureux et appliqué sur son banc technique. Fort dans ses analyses techniques et qui a, en plus, horreur de la surenchère verbale face au micro.

La principale qualité, disait-il d'un entraineur, " est de mettre le joueur à la place que mérite sa forme du moment ", a fait partout il est passé, une première règle qu'il traine jusqu'à ce jour. C'est si simple et moins compliqué pour tout entraineur qui veut réussir !

Et pour tout observateur au Bénin et au Togo qui le découvre dans ses prestations, pourrait assurer que cet entraineur Golou Koffi de l'Eternel Omnisport devenu (OFMAS-SAD) de Cotonou, risque de faire parler, à part le Bénin, d'autres nombreux pays en Afrique dans les années à venir !