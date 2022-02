Afrique: Mahmoud Hassan Trezeguet - L'Egyptien quitte Aston Villa pour la Turquie

Trezeguet, récent finaliste de la CAN 2021 avec l'Égypte, file en prêt à l'İstanbul Başakşehir jusqu'à la fin de la saison.

Istanbul Basaksehir annonce l'arrivée de Mahmoud Hassan Trezeguet en prêt jusqu'à la fin de saison en provenance d'Aston Villa. Le vice-champion d'Afrique qui est arrivé chez les Villans en 2019 a joué 64 matchs, inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives avec le club anglais. L'Égyptien de 27 ans qui est engagé avec Aston Villa jusqu'en juin 2023, n'a joué que 10 minutes cette saison avec la formation de Steven Gerrard. Trezeguet vient renforcer Basaksehir actuellement 5e de Süper Lig.

Trézéguet has joined İstanbul Başakşehir on loan until the end of the season.