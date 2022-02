Afrique: Sadio Mané, Nampalys Mendy, Mohamed Salah - L'équipe type de la CAN 2021 d'Africatopsports

Africatopsports dévoile son onze officiel de cette CAN Cameroun 2021. On y retrouve cinq sénégalais et trois égyptiens.

Au lendemain du triomphe du Sénégal en finale de la CAN 2021, Africatopsports publie son onze type. On y retrouve cinq Sénégalais (Edouard Mendy, Kalilou Koulibaly, Saliou Ciss, Nampalys Mendy, Sadio Mané) et trois Egyptiens (Mohamed Salah, Mohamed Elneny, Mohamed Abdelmoneim), mais aussi un Burkinabè (Blati Touré) et un Camerounais (Vincent Aboubakar). Un onze disposé en 4-3-3, qui a fière allure.

Le onze type d'Africatopsports

Edouard Mendy (Sénégal) - Achraf Hakimi (Maroc), Kalilou Koulibaly (Sénégal) - Mohamed Abdelmoneim (Egypte) - Saliou Ciss (Sénégal) - Nampalys Mendy (Sénégal) - Mohamed Elneny (Egypte) - Blati Touré (Burkina) - Sadio Mané (Sénégal) - Salah (Egypte) - Vincent Aboubakar (Cameroun)