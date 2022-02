Afrique: 35ème Sommet de l'Ua - Macky Sall relève les " énormes potentialités" de l'Afrique malgré son "retard dans le domaine du développement"

" Nos urgences sont aussi économiques. " Ceci est un rappelle fait aux pays membres de l'Union africaine (Ua) par le chef de l'Etat sénégalais Macky Sall à l'occasion de son installation en tant que président en exercice de l'institution.

En effet, il explique que l'Afrique continue d'accuser du retard dans le domaine du développement malgré ses énormes potentialités : 30 millions de km2 ; plus d'un milliard trois cents millions d'habitants ; d'importantes réserves en eau et hydrocarbures ; 60% des terres arables non exploitées du monde ; 40% des réserves d'or ; 85 à 95% des réserves de métaux du groupe du chrome et du platine ; 85% des réserves de phosphates ; plus de 50% des réserves de cobalt et un tiers des réserves de bauxite.

A l'en croire, c'est dire qu'en dépit de ses handicaps, l'Afrique dispose du potentiel nécessaire pour assurer les conditions de son émergence. " Du reste, dans sa grande majorité, notre continent progresse ", constate-t-il.

Avant d'ajouter que les gouvernements sont à la tâche. Pour le nouveau président de l'Ua il y a une jeunesse créative qui entreprend et réussit. Enfin, des millions d'hommes et femmes travaillent, investissent et créent de la richesse.