Seychelles: La plus grande opération d'entraînement navale américaine dans l'océan Indien démarre aux Seychelles

Une quarantaine de militaires seychellois participent à l'exercice Cutlass Express, la plus grande opération d'entraînement militaire américaine organisée par les forces navales américaines dans l'océan Indien, selon un communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis à Maurice lundi.

Quatorze pays participent à l'exercice de cette année, dont les Seychelles, Maurice, les Comores, l'Inde, le Kenya, Madagascar, le Mozambique, la Tanzanie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le Rwanda et le Soudan participent à la formation pour la première fois, a indiqué l'ambassade.

L'exercice U.S. Naval Forces Africa (NAVAF), organisé régulièrement dans la région, durera 11 jours et comprendra une formation au port ainsi que des scénarios en mer et un symposium pour les hauts dirigeants. La majeure partie de la formation vise à simuler des scénarios de détection et d'appréhension de navires suspects engagés dans des activités illicites.

L'exercice a été ouvert lundi par l'officier exécutif de la NAVAF de la composante de la réserve navale, le commandant David Caffrey, et le lieutenant-colonel Jean Attala, le commandant des garde-côtes des Seychelles.

The Exercise Cutlass Express 2022 was launched in Seychelles on Monday. (U.S. embassy in Mauritius) Photo License: All Rights Reserved

Dans un communiqué de presse, M. Caffrey a déclaré : " La solution aux menaces transnationales est la coopération multinationale. Et c'est exactement ce que je vois devant moi aujourd'hui, plusieurs nations et organisations réunies autour d'une cause commune. Je suis fier de faire partie de cet exercice de collaboration. L'effort et le travail d'équipe que nous verrons au cours des deux prochaines semaines témoignent du professionnalisme et du dévouement de nos forces. "

La SNA a contacté les Forces de défense des Seychelles (SDF) pour plus d'informations sur la composante seychelloise, mais a été informée que les SDF donneront des interviews à la presse après la fin de l'exercice.

Rapprochement avec les États-Unis

Les Seychelles, un groupe de 115 îles dans l'océan Indien occidental, ont longtemps été un emplacement militaire stratégique pour les puissances mondiales, à savoir l'Inde, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, en tant que port d'escale sûr pour leurs forces navales pour se ravitailler et se reposer, mais également comme poste de surveillance des activités maritimes et de renseignement dans la région.

L'État insulaire entretient une coopération militaire de longue date avec ces pays et compte sur leur aide pour surveiller sa vaste zone économique exclusive de 1,4 million de kilomètres carrés.

En juillet 2021, les Seychelles - membre du Mouvement des pays non alignés - ont tourné une page de leur histoire diplomatique en signant leur tout premier accord maritime bilatéral avec le gouvernement américain, permettant ainsi aux forces navales américaines de travailler sur les navires militaires des Seychelles et vice versa, dans les opérations maritimes.

Cet accord est le premier du genre entre les deux pays et le premier entre les États-Unis et un pays d'Afrique de l'Est.