Afrique: CAN 2021 - Sénégal-Egypte, une finale de rêve pour un finish rêvé

Une affiche inédite pour une finale de rêve. Le Sénégal et l'Egypte se retrouvent, le dimanche 6 février, au stade Omnisports Paul Biya, pour l'apothéose de la 33e CAN. Dans l'enceinte située dans le quartier d'Olembé à Yaoundé, les Lions de la Teranga disputeront leur troisième finale, la seconde consécutive après 2019 en Égypte. Et pour cette ultime affiche, Sadio Mané et ses coéquipiers ne veulent pas se louper.

Mieux, depuis le début, ils ont clairement affiché leurs intentions de rafler le trophée continental. " On ne peut plus se voiler la face. On est venu ici pour remporter le tournoi et rendre notre peuple fier ", a confié l'attaquant de Liverpool. Accrédité d'une excellente campagne, Mané a porté les Lions en quarts et en demies face aux Etalons (buteur et passeur).

Des prestations XXL qu'il voudrait bien conclure par le sacre au soir du dimanche 6 février à Yaoundé. Quarts de finaliste du Mondial 2002, les Sénégalais courent désespérément derrière leur premier titre continental. Une ambition en phase de se réaliser après avoir écarté le Burkina Faso en demi-finale. Après les échecs en 2002 (en tant que joueur) et 2019 dans le costume de sélectionneur, Aliou Cissé va-t-il briser le signe indien ? Surtout qu'en face, il y aura les diables de Pharaons d'Egypte

. Conduits par leur guide, Mohamed Salah, ils ont fait face à des adversités de grande intensité. Mais à chaque fois, ils s'en sont sortis après 120 minutes de jeu. Comme face à la Côte d'Ivoire éliminée en huitième (0-0, tab 5-4), le Maroc renversé en quarts (2- 1) ou encore le Cameroun sorti en demi-finale (0-0, tab 3-1). Détenteurs du record africain de trophées (sept) dont les trois derniers remportés consécutivement en 2006, 2008 et 2010, les Pharaons visent, ce dimanche, une huitième médaille.

Une obsession pour leur capitaine, Mohamed Salah. L'ailier de Liverpool est au Cameroun pour décrocher le seul trophée qui manque à son riche palmarès. " Cette CAN est si importante pour moi. C'est le trophée majeur que je veux remporter avec ma sélection ", a dit le capitaine des Pharaons. Et cette année, il n'a jamais été si proche de son but. Y parviendra-t-il ? Ou bien abdiquera-t-il face à son ami et coéquipier en club, Sadio Mané? Rien n'est sûr pour l'instant. Mais toujours est-il qu'il y a une belle affiche de football qui mettra fin, le dimanche 6 février, à la 33e CAN débutée le 9 janvier dernier. Dans le même stade Omnisport Paul Biya et sur la même pelouse d'Olembé.