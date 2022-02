Cote d'Ivoire: Grippe aviaire - Sidi Touré remet plus de 600 millions aux éleveurs sinistrés par la crise de 2021

C'est un ouf soulagement pour 150 éleveurs de volaille victimes de la grippe aviaire qui a sévi l'année dernière à Mondoukou (Grand-Bassam). Ils ont reçu une indemnisation de près de 700 millions de FCFA du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré Tiémoko.

La remise des chèques a eu lieu le jeudi 3 février 2022 à Grand Bassam. C'est la suite du plan élaboré par le gouvernement ivoirien pour lutter contre la grippe aviaire. Ce plan a consisté à isoler les foyers de contamination, à sensibiliser les populations et les éleveurs, à fermer les marchés de volaille ainsi que les fermes dans la zone impactée pour les nettoyer et les désinfecter.

" La mise en œuvre de ce plan a permis de contenir la maladie dans les zones affectées à travers l'abattage de 561 276 volailles toutes catégorie confondues, la destruction de 186 321 œufs à couver et 8 005 œufs de consommation, la désinfection de 206 élevages situés dans les foyers et les zones de protection, la formation et la sensibilisation d'environ 1 500 acteurs de la filière avicole et de 25 professionnels de medias, le nettoyage et la désinfection de 95 marchés de volailles du district d'Abidjan et la surveillance active du virus de l'influenza aviaire au niveau des principaux marchés de volaille du district d'Abidjan et de 5 aires de repos de l' avifaune ", a expliqué le ministre Sidi Touré.

Cette compensation financière, a-t-il souligné, est un soutien de l'Etat qui va permettre aux bénéficiaires de reprendre leurs activités pour le développement de la filière et assurer leurs moyens de subsistance. Il a enfin exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de l'argent reçu et à se mettre au travail dans le strict respect de la réglementation et des règles de biosécurité.

" Le président de l'IPRAVI, Sylvain Gotta a traduit, au nom de ses collègues, leur gratitude pour cette indemnisation." Nous sommes heureux et comblés, nous voudrions vous prier de bien vouloir traduire au Premier ministre notre infinie gratitude pour cette indemnisation qui a une haute portée sociale et stratégique " s'est-il réjoui. Il a sollicité la mise en place d'un cadre de réflexion pour la mise en place d'un mécanisme pérenne d'indemnisation immédiate des opérateurs dès la survenue de la grippe aviaire.