Afrique: Ali Bongo Ondimba reçoit l'Ambassadeur du Japon accrédité au Gabon

Libreville - le 08 février 2022- Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a reçu ce jour en audience l'Ambassadeur du Japon, S.E.M. Shuji Nogushi.

Accrédité en République Gabonaise au mois d'Août 2020, le diplomate japonais est venu dresser au Président de la République un bilan à mi- parcours des activités qu'il a entreprises dans notre pays depuis la présentation de ses Lettres de Créance.

Il a ainsi réitéré au Chef de l'Etat les positions diplomatiques qui régissent la politique étrangère de son pays, lesquelles sont en parfaite convergence de vues avec la diplomatie gabonaise.

Les questions de coopération bilatérale entre le Gabon et le Japon, les projets communs de développement notamment dans les domaines de l'Education, de la Santé, de l'Environnement, de la Pêche et de la Formation professionnelle entre autres secteurs d'activités, ont également fait l'objet des points de discussion entre le Chef de l'Etat et son hôte.

Par ailleurs, l'Ambassadeur du Japon a tenu à adresser ses félicitations au Président de la République pour l'élection du Gabon en qualité de Membre non Permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Enfin, le Chef de l'Etat et le diplomate japonais ont réitéré leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux nations et leurs peuples afin de les hisser à un niveau supérieur dans le cadre d'avantages mutuellement bénéfiques.