Cote d'Ivoire: Projet Educasso - Un match de football féminin pour renforcer l'éducation à la santé et à la vie saine

Un match de football féminin a opposé le Racing Club d'Abidjan de Yopougon au FC Parigo de Koumassi. Les joueuses du Rca ont battu largement celle du Fc Parigo par un score sans appel de 6 buts à 0. C'était à l'Agora (ex-complexe sportif de Koumassi), le samedi 5 février 2022, où une centaine de jeunes ont effectué le déplacement.

Ce match de football féminin, faut-il l'indiquer, était un prétexte pour une campagne de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Et ce, pour favoriser une meilleure acceptation de l'Education à la santé et à une vie saine (Esvs) ou encore l'éducation complète à la sexualité. Il faut signaler que ces campagnes de sensibilisation visent à susciter l'adhésion des communautés à la décision du gouvernement d'opérationnaliser l'enseignement de cette thématique dans le milieu scolaire.

Plaidant pour un renforcement de l'éducation à la santé et à une vie saine (Esvs), Yao Séphora, jeune leader de Messi a salué le consortium composé de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et de l'Ong Mission des jeunes pour l'Education la Santé la Solidarité et l'inclusion (Messi) chargées du projet Educasso en Côte d'Ivoire pour tous les efforts déployés pour l'intégration des modules Esvs dans le curricula de formation.

A l'en croire, cela va permettre aux " ados " et jeunes scolarisés d'avoir des informations claires sur un certain nombre de thèmes. De thèmes, dira-t-elle, relativement aux relations interpersonnelles, les valeurs, le droit, la culture et la société, la santé sexuelle et reproductive. Et ce, dans un langage adapté à leur âge. " Conjuguons nos efforts et disons oui à l'éducation à la santé et à la vie saine en Côte d'Ivoire ", a lancé Mlle Séphora Yao à l'endroit des jeunes, des parents, des encadreurs et à tous les acteurs du système éducatif.

Il faut indiquer que ce match de football féminin a été véritablement un prétexte intéressant pour engager des discussions autour de l'Esvs. Apparemment les " ados " et jeunes qui ont pris part à cette campagne en étaient très heureux. Comme en témoigne leur dynamisme aux questions réponses engagées par Mme Kamissoko Blanche Agathe, secrétaire générale de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire (l'Afjci) qui avait arboré le costume d'animatrice pour la circonstance.

Pour elle cette campagne de sensibilisation sur l'Esvs vise à amener les communautés à adhérer à l'initiative Educasso pour la révision des programmes scolaires. A travers cette campagne, il s'agit également de préparer suffisamment les jeunes filles pour leur permettre d'adopter des choix responsables tout au long de leur existence.

Rappelons que cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Educasso, c'est-à-dire, le plaidoyer pour le renforcement de l'Ecs dans les programmes scolaires en Côte d'Ivoire. Ainsi, depuis mars 2018, l'Ong Mission des jeunes pour l'Education la Santé la Solidarité et l'inclusion (Messi) et l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire (Afjci) mettent en œuvre le projet Educasso qui a pour objectif de renforcer la prise en compte de l'Ecs dans les programmes scolaires.