Cote d'Ivoire: Maladies tropicales négligées en Côte d'Ivoire - Les États-Unis soutiennent la lutte

L'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) a aidé le Programme national ivoirien de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) en Côte d'Ivoire à organiser des journées de dépistage dans les districts sanitaires de Korhogo et un symposium scientifique à l'Université Péléforo Gon Coulibaly du 24 janvier au 30 janvier 2022. L'information est donnée par un communiqué de presse de l'Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire dont fratmat.info a eu copie.

Selon le document, la campagne s'est déroulée sous le thème : " Atteindre l'équité en santé pour mettre fin à la négligence des maladies liées à la pauvreté ".

L'USAID soutient " les efforts de la Côte d'Ivoire pour lutter contre l'onchocercose, la filariose lymphatique, la schistosomiase, les géo-helminthiases et le trachome ", souligne le texte. Avant de révéler que depuis 2016, l'agence le développement international a investi plus de 12 millions de dollars pour contrôler et éliminer ces maladies débilitantes.

Le communiqué de presse explique que la lutte vise combattre les MTN. Mais, surtout à prévenir les handicaps chroniques.

Il s'agit, notamment de la cécité, les malformations et la malnutrition qui peuvent empêcher les individus de fréquenter de manière optimale l'école et le travail, entraver la productivité économique, et perpétuer un cycle de pauvreté.

" Des traitements sûrs et efficaces existent pour contrôler et éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées. En soutenant cet effort, nous pouvons réduire considérablement la souffrance des populations touchées à travers le pays " a déclaré le Dr. Nancy Lowenthal, Représentante Pays de l'USAID.